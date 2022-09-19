從1999年西雅圖的WTO會議時掀起反全球化的浪潮，2020年開始的新冠疫情更讓反全球化推到極致。在這近3年的疫情中，閉鎖隔離的常態更阻卻了人民的移動。最新訊息，WHO秘書長譚德塞14日表示，COVID新增通報病例已大幅減少，疫情有望結束。而國人最關心的赴日行程，日本台灣交流協會14日也開放了各式電子簽證，自由行應該是指日可待。我國中央疫情指揮中心也表示，10月有機會推動邊境檢疫「0+7」來開國門。

這3年的疫情真的把人給悶壞了。我有很多朋友認為，不能出國旅行，就是一種折磨。休假，只能在國內轉，不算休假。出國搭飛機、過海關，經過這一連串的「儀式」，才有真正休假的愉悅；住到異國的旅館，才能真正的放鬆，享受不一樣的感覺。

的確，縱然隨著時代的進步，文化差異越來越小，加上影視發達，天底下大概很難有新鮮事，但旅行就是一種探索，離開經年累月熟悉的環境，享受新的刺激，可以活化枯萎的細胞，重新獲得生命的泉源。行萬里路勝讀萬卷書。旅行所獲得的知識與體驗都是遠遠勝過照片、書本的描述。例如你到尼加拉瓜大瀑布下，乘坐「霧中少女號」（Maid of the Mist），它開到瀑布下，不但接受瀑布水氣瀰漫如在霧之中，且近距離感受瀑布傾瀉而下的壯觀，這是永生難忘。

對很多人而言，疫情也阻卻出國留學、出差外地工作的計畫。這種帶有挑戰性的離開日常「舒適圈」，長時間的停留在陌生的國度，充分沉浸於異鄉後，可能摸索出自己的潛能，也豐富人生，發現萬物的大不同。

當我第一次離開台灣，就是到美國最西南角的聖地牙哥UCSD去求學。沒有離開台灣就不知道什麼叫做「潮濕氣候」( Humid Climate)。加州南部為熱帶沙漠氣候，氣溫變化大，年降雨為10英寸。沿海地區由於寒流流經及副熱帶高壓和盛行西風的交替控制，冬濕夏燥，則為地中海型氣候。UCSD 所在地拉霍亞 (La Jolla) 氣候宜人，擁有燦爛的陽光及碧海藍天，成為著名的渡假勝地。打球不流汗，洗臉的毛巾2、3個小時就完全乾燥。少雨讓雨傘新新的帶去，新新的帶回。而除了生活體驗，4年的海外求學更讓我學到的是尖端的經濟學知識、美國高等教育的運作、大師的思考問題及做學問的扎實功夫。

古人把這道理講得最透徹的就是蘇東坡的弟弟蘇轍，他19歲時寫的《上樞密韓太尉書》中間有這一段：「轍生十有九年矣。其居家所與游者，不過其鄰里鄉黨之人；所見不過數百里之間，無高山大野可登覽以自廣；百氏之書，雖無所不讀，然皆古人之陳跡，不足以激發其志氣。恐遂汩沒，故決然捨去，求天下奇聞壯觀，以知天地之廣大。」

我們過去談「貨暢其流」，想到與此相應的是「人盡其才」，但「人暢其行」亦有相當的重要性，因為人不能暢其行，就無法培養其才能，也無法盡其才。所以，「走出去」在人格養成的階段無比重要。準此，我一向鼓勵學生，在高中、大學有機會成為交換生，到不同的國家去度過年輕的一段歲月。甚者，在大學畢業以後，不要選擇國內的研究所，而是到不同的國家去求學。這個海外經驗會受益一輩子。

在這解封前的一刻，回想過去3年的經驗，彷彿這個世界被按下了靜止鍵，這也是很難得的人生經驗。未來的國際旅遊相信會有報復性的反彈，旅行社、航空公司、飯店、餐廳都可以做好萬全準備，迎接遲來的商機。對高等教育而言，疫情期間線上會議、學術交流因善用最新科技，是有相當大的進展。但我們還是要展開雙臂迎接異國學子及訪問學人的來到。（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）