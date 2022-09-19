近期政治人物的學位論文是否抄襲，到疫苗採購是否黑箱作業，一波未平一波又起，各方爭論不休。尤其是政府相關資料，誰說不能拿出來說清楚的，是怕一翻兩瞪眼嗎？

人民有知的權利，這是憲法保障民權的鐵則。有人會說憲法裡沒有這麼明文規定。可是從希臘時代主張民主政治開始，人民有言論、講學、著作、出版、集會、結社等自由，都在保障民主政治的品質。只有經由民意充分流通，才能杜絕粗暴的多數，去除民粹專政。保障表達自由，實際上就是為了保障人民有知的權利。

為健全政府機關檔案管理，促進檔案開放與運用，從民國88年開始就有《檔案法》。立法目的就在保存並開放政府資訊。民國94年為建立政府資訊公開制度，便利人民共享及公平利用政府資訊，保障人民知的權利，增進人民對公共事務之了解、信賴及監督，並促進民主參與，更制定了《政府資訊公開法》。凡與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊都必須主動適時公開。行政指導有關文書、施政計畫、業務統計及研究報告、預算及決算書，尤其在應行公開範圍之列。當然檔案難免有不適合公開的部分，有關國家機密、犯罪資料、工商秘密、資格審定、個人薪資、契約保密等，各機關依法可以拒絕閱覽、抄錄或複製檔案。但是不公開是例外，國家檔案應該開放，有特殊情形經立法院同意，也不得遲於30年。個人因業務保密約定終身是有可能的。但3年來因疫情，政府與民眾都在惶亂煎熬中度過，誰說政府處理公務的過程可以不受民意監督？可以沒有會議紀錄？採購資料可以保密30年？

政府凡是不想讓人知道的資訊，就推說資料保密有《國家機密保護法》。依照《行政程序法》所規定，行政決定之前，準備作業有公務保密之規定，但是「公務機密」與「國家機密」不是一回事。依《國家機密保護法》，國家機密是專指為了確保國家安全或利益而有保密之必要，經依核定機密等級的才算，依法必須以最小範圍內為之。

國家機密等級區分中，絕對機密必須是洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大之損害。絕對機密是最高機密等級，保密期限才會到達30年。國家機密之收發、傳遞、使用、持有、保管、複製及移交，依《國家機密保護法施行細則》各等級都分別有其管制。絕對機密連影印複製都有嚴格限制。監察院曾經調查涉及絕高機密之國防案件，其作業由國防部副部長親自攜帶文件說明，過程中沒有第三人經手，文件不能複印，調查後也不留紀錄。蔡英文的博士論文與疫苗採購合約，洩漏會是動搖國本的絕對機密嗎？

《史記‧商君列傳》：「恐民之不信，已乃立三丈之木於國都市南門，募民有能徙置北門者予十金。」把一根木頭從南門搬到北門就可以得十兩黃金？誰能相信，百姓沒有人敢嘗試。於是，商鞅又下令把獎賞加至五十金，後來真有人把木頭搬到北門，商鞅也履行諾言，把五十金賞給此人。這件事傳遍整個秦國，商鞅說到做到，得到令出必行的效果。司馬光在《資治通鑑》中說，「夫信者，人君之大寶也。國保於民，民保於信。非信無以使民，非民無以守國。」所以「善為國者，不欺其民」。

現今台灣最欠缺的就是「信賴」。不遵守資訊公開，不讓人民有知的權利，人民就不相信總統有完成博士論文、不相信市長候選人是自己寫的論文、不相信疫苗政策、不相信官方忠實採購疫苗、不相信司法客觀公正。各種電話詐騙天天上報，都已經氾濫到跨國人口販運，政府都束手無策。小老百姓見到不認識的來電顯示都不敢接手機。這是什麼樣的社會啊。

言必信，行必果。讓一切都攤在陽光下，有這麼難嗎？（作者為中國文化大學法律研究所教授）