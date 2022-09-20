隨著佩洛西的訪台，台海情勢急劇升溫。近日，民進黨側翼緊急推出「全台民眾簽署絕不投降書」，輿論譁然，這個「不接觸」、「不溝通」、「不對話」的民進黨，硬要把民衆跟「戰到死」捆綁在一起，在烏克蘭已成爲廢墟的悲劇面前，台灣同胞必心知肚明下一步的慘況。

更可恨的是，「蔡英文們」早就有逃亡計畫，別說媒體報導她有18次的逃亡演練，而近日更推出蔡英文等50人，都擁有一張「逃亡卡片」。他們都是蔡英文的親信。媒體更進一步爆料，這些親信中許多都擁有英美護照。

現在，「蔡英文們」只有靠向美國老爸買武器來助威，全面的對抗，最近不斷地有各國政客來台串門子，甚至美國正要推出《台灣政策法》，台灣將與美國互設辦事處，然後鼓勵台灣買大量攻擊性的武器；去年美國還先後提出「武裝台灣法案」和「台灣嚇阻法案」。這恐怕已不是親美而是賣台。

蔡英文們還喜滋滋地擂鼓與美國唱和，其中曹興誠要捐出10億台幣成立「義和團式」的突擊部隊，要訓練台灣330萬的年輕人成爲巷戰的射擊高手。

閉起眼睛想想，台灣已無中線，更無領空和領海，近日無人機已掀開戰鬥的序幕，台灣必比烏克蘭更慘，因爲台灣四面臨海，逃都逃不掉。再說，大陸的國防經費高過台灣16到21倍。台灣怎麼對抗？

大陸每年幫台灣創造了1700億美元的貿易順差，蔡英文們非但不知感恩，反而用這些錢抗中保台狂買武器，令大陸情何以堪。最近制止一切台灣的農產品，包括金門高粱酒和小三通。請將心比心，民進黨換成大陸可能做得更絕，不是嗎？

現在外資不斷的從台灣逃離，以今年1月到8月的統計，外資淨匯出167億美元，8月份更高達54.5億，創歷年新高，痛苦的日子還在後頭哩。

「蔡英文們」！快回到對話和談判的機制上來吧，時間已操縱在大陸那邊。在此，我也誠摯懇地大聲疾呼：台灣已經到了生死存亡的關頭，「中國統一聯盟」應積極邀集新黨、中華統一促進黨、台灣人民共產黨以及許歷農將軍、高安國將軍、洪秀柱、張亞中，還有名嘴邱毅、黎建南、黃智賢等愛國人士。大家不能各吹一把號了，在我們憲法統一的主軸下，應該效仿大陸的政協，並頒發「統一證」，視同當年國民黨的「戰士授田證」，讓台灣回歸後，擁證者享有一切優惠待遇，台灣統派力量才會日趨壯大，同時更要到大陸協商，並與大陸統派裏應外合地大串聯，為融合統一的戰爭而奮鬥，讓台灣人民永遠過著安和樂利的好日子。（作者為前立法委員）

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