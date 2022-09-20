大江南北960萬平方公里的大陸土地上，每個地方都有我們台灣鄉親打拚奮鬥的故事。特別是在廣州這座南方的一線城市，是台商最早聚集的城市之一，即使經過這兩年多的疫情，還是不減台灣鄉親在廣州追逐人生夢想的熱情。

今天故事的主人翁是一位宜蘭小姊姊郭曉蘭，她算是新一代到大陸發展的台灣青年，在廣州從事本業和自己喜愛的餐飲行業。本業是金融保險行業，是一名標準的「金領族」，主要業務是協助兩岸客戶規劃退休養老、資產配置，而另一個事業是令人想不到的角色，她立志要在這片土地上推廣正宗的台式古早味美食，同時也是一間餐飲管理公司的負責人，主要就是將台式甜品技術傳遞，讓更多大陸同胞能夠吃到最正宗的台灣古早味美食。

說到她與大陸的不解之緣，就得從她本身從事金融保險業說起。雖說退休是人人必須面對的，而在台灣幾乎每個人從年輕開始就準備退休金，讓自己免於老後無錢可用的窘境；大約在10年前公司就已經把退休養老領域經營板塊轉往大陸市場發展，尤其是退休養老部分更是未來趨勢。

說到初來大陸之前的印象，主要是源自於周日晚間6點的「大陸尋奇」節目，透過節目的介紹，讓她逐漸瞭解到這裡一切，如：傳統民俗文化習慣，優美景色，特色美食，現代化建築技術等等，著實讓人嚮往。

終於在2016年時，她跟著公司主管一起到大連、上海、昆山、成都、廣州參訪。機艙上她看到這片土地，心想終於來到大陸了，土地真大、建設真夠先進……，她心中也埋下了一個宏願，此後在兩岸之間往返，一直到2020年才確定在廣州落地生活。

我們知道台灣小吃在大陸非常的有名，作為「金領族」的曉蘭，除了在金融保險業上永遠秉持一顆感恩的心，感謝客戶朋友相信她的專業規劃與服務，而她的座右銘：「人生就是當我還在時完成他人未來最想要的夢想，這才是最終的幸福」，就是抱持這顆滿懷惜福的心情，她將這份幸福投入到「斜杠青年」人生的另一份事業「餐飲事業」上。

曉蘭本身就很喜歡吃麵食，來廣州久了，多少還是會懷念家鄉味特別是台式甜點，尤其是在炎炎夏日，都會想起具有古早味甜品刨冰之類美食，有時真的很想吃又無法吃到時，她就想起老家本來就是做「傳統豆花、黑糖刨冰」，本身就會的技能。

因此她在工作之餘就將老家的古早味甜品，做給身邊兩岸好友一起品嘗，就這樣無心插柳柳成蔭，經過多方嘗試，使用優質的原物料做成古早味甜品給身邊兩岸好友試吃後，大家都為她點讚打CALL，自此私領域小範圍的販賣，漸漸地這門小生意也越來越好，最終索性開啟一間台式甜品工作室，辦了營業執照後直接在廣州賣起最道地的古早味台式甜品。

「或許有人會跟她說，傻瓜，怎不在台灣賣就好了呢？」而「金領族」的她經過分析兩岸市場趨勢，線上線下銷售各種管道經營及未來市場發展模式，這裡的確市場很大，所以她堅持在廣州繼續推廣古早味甜品。在這條創業路上她遇到了非常多的貴人，協助她去瞭解整個大方向並且讓她去落實，同時各地許多惠台政策，不論是就業，就學，創業和生活上都提供不錯的措施，這無疑也讓她在創業初期得到許多幫助。

而在去年底已有許多台商與她合作，如今的她在廣州成立台式甜品工作室外，另外也在湖北成立一家實體店，當然還有其他行銷點洽談中，並且未來會往加盟店方式經營，一步一腳印書寫自己的創業故事。她也期望在推廣同時，餐飲事業能逐漸穩定發展，期許未來疫情結束後，讓各地朋友都可以吃到最道地的古早味手作台式複合式餐飲。

作為一名「斜杠青年」，郭曉蘭除了事業之外，熱愛生活的她最愛跟朋友們分享自己的火車之旅，每回搭火車她都一定會買鐵路便當，邊享受便當邊看著日出日落景色，那畫面真的是美極了，這是一個美好的旅程。

她記得有次在出差回程中，第一次搭綠皮車，坐在窗邊讓她想起與哥哥和弟弟，小時候搭普通夜車往南部外婆家的旅行，他們會在車上玩個遊戲，輪流說出下一站停靠的站名，回憶總是歷歷在目；現實中耳邊聽著校園老歌歌曲，看著車廂間的小朋友嬉鬧畫面，有時會想念童年時光，心情就無比開心，夜晚綠皮車硬臥空間小，雖說沒隱秘性卻能見到更多人性的一面，多真實呀！

來到廣州這些年，每年還是會回台待兩個月陪伴家人，即使疫情期間使得兩岸往返更加不便利，而這些年來她已經把廣州當成自己家鄕一樣，也申請台灣居民居住證，享受到非常多惠台政策措施。

更令她佩服的是大陸第三方支付系統成熟，僅需一只手機就可走遍大江南北，或許大陸是未來發展的一片藍海，要是有機會她也願意將在廣州從零到有的創業故事分享給身邊朋友知道，讓親友知道現在的大陸已經不同了。

對於想要到大陸發展的台灣年輕人，「我認為任何時候都適合，就看你準備好了嗎？」郭曉蘭說，來到這裡要先適應生活上的改變，食衣住行育樂，不過也別太擔心，不論是生活、就業、就學、創業上，各地都有非常多惠台措施，就等著您融入當地生活，「只要你肯放開眼界，用不一樣的心去體會，就能看到不一樣的風景」。（侯聰明/自由撰稿人）