大陸智庫南海戰略態勢感知網站9月19日公布，美空軍一架RC-135U電子偵察機從美軍駐日本琉球嘉手納空軍基地起飛，北行進入東海，接近浙江舟山以東空域轉北，臨長江口外海空域沿著浙江、山東海岸，至青島東南空域。由於美軍偵察機距離共軍圍台軍演已逾一個多月後，大陸智庫公布美機臨近山東青島所謂何事？再度引發中美空中角力聯想。

首先，美軍RC-135U型電子情報偵察機，配備可對欲偵蒐的陸、海、空用雷達訊號，運用自動電子發射源定位系統協助，以利電戰與情報官員，分析識別特定信號源，支援對情蒐地點進行演習判斷。

其次，從美偵察機航跡（浙江舟山至山東青島）、時間（9月19日）、前兩者時間與地點，大陸演習區僅有，黃海南部，9月17日至23日每日0600時至1800時在連雲港外五點連線，禁航範圍擴及61.8平方公里區域，進行海上射擊試驗；另渤海海峽黃海北部，自9月18日1600時至9月25日1600時在遼寧旅順以南至大連以南四點連線進行軍事任務。

最後，共軍在連雲港外進行海上射擊試驗，從月初至23日，計有9月1日至6日每日0600時至1800時、9月7日至13日每日0600時至1800時，與此次17至23日每日0600時至1800時等三個時段，分別是6天、7天、7天，總共同一個地點進行3次海上射擊試驗。

據此，經對照共軍在9月上旬，其在渤黃海區域頻密進行軍事演習等活動，未聞美軍派遣偵察機抵近渤、黃海空域。可見美軍對於共軍在上述區域進行武器試驗產生好奇，是可想而知。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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