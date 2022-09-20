本報9月14日社論《中共二十大後的經濟路線預測》，將習近平即將進入第三屆領導人的經濟路線做了極為清晰的分析。習近平前兩任完成脫貧、全面建成小康社會的目標完成後，進入第三屆一直到2035年的執政，將以「實現社會主義現代化」作為施政主軸，圍繞在此一主軸的，將是「防止資本無序擴張」、「持續深化改革」、以及「促成全民物質與精神的共同富裕」三大政治目標。

也就是說，二十大以後的中國經濟政策主軸，將呈現以深化改革為手段、以約束資本為原則、以共同富裕為號召的辯證統一與動態調整的蜿蜒曲折樣貌，調整改革開放後「讓一部分人、一部分地區先富起來」的舊路線，導正所謂打著左燈向右轉的擦邊球，修復前人所遺留下的貧富不均與社會不公的問題，落實經濟發展全民共享的願景，真正創造具有中國特色的社會主義經濟路線。

中國經濟的發展是影響全球經濟的核心變數，最近西方媒體不斷擴大關於中國房地產、銀行等負面新聞的報導，將今年中國經濟增長無法達成5.5％的既定目標視為危機訊號，對於共同富裕也刻意扭曲為劫富濟貧，大搞老式的平均主義，這些報導往往引用知名經濟學家的評論，鼓吹中國衰退論，姑且不論其出發點的政治意圖，實際上，這些唱衰的言論，依舊犯了以西方觀點評述中國，用歐美經濟模式套用中國經濟發展的錯誤邏輯。

中國的經濟增長在今年第一季為4.8％，第二季因為疫情封鎖下降至0.4％，因此第三、第四季度即使重回復甦軌道，今年的確不容易達成5.5％的既定目標，這是事實，今年中國的投資、消費都呈現疲弱的現象，只有進出口一枝獨秀，加上房地產市場進入調整期，實務上刻意去追求5.5％的目標已無實益。如果硬要以刺激政策達成5.5％的目標，尤其是使用過度的財政與貨幣政策工具，非常可能會再度引爆新一波的泡沫，讓辛苦推進的經濟結構轉型前功盡棄。

進一步看，今年政府財政預計發行人民幣3.6兆元的國債，基本上到7月底已經發行到位，廣義貨幣供給額M2的年增率，過去三個月為11.4％、12.0％、12.2％，連續三個月都是雙位數的增長，貨幣供給也極為寬鬆，真正該做的，正是李克強總理不斷要求各級政府，將財政撥補落實至具體的基礎建設項目，讓銀行將寬鬆的貨幣供給，落實為有助經濟增長的信貸增長。

分析中國經濟的中長期走勢，應該從《中共二十大後的經濟路線預測》一文所揭示的「防止資本無序擴張、持續深化改革、以及促成全民物質與精神的共同富裕」三大目標來著手，觀察北京在打造現代化社會主義經濟的終極主軸上，施行的各種政策如何引導經濟結構轉型。

中國在長達二十年、甚至四十年「打左燈向右行」的增長路途上，積累了許多必須清理的深層問題，例如財富過度集中少數人，中產階級負債不斷增長導致消費力難以增長，又例如互聯網金融以普惠金融之名，誘惑年輕族群與勞動階層背負高利消費貸款，又或者房地產業長年以高槓桿、高周轉、仰賴金融機構的資金無限制膨脹等，都需要時間進行結構性調整。

這些經濟結構性的調整過程中，超級富豪的財富增長、房地產行業的銷售額、互聯網產業的壟斷力量等，都須要強而有力的政策壓制，不能夠再走以往藉著膨脹來掩飾問題的老路，清理問題、結構轉型需要時間，資源重新收回、分配的過程一定會遭遇強大的抵抗，而且一定要有強而有力的中央政治力量才能貫徹執行，不致中途而廢。

我們認為，觀察中國經濟發展不能再以單純的GDP增長作為唯一的指標，這點早在十九大之後，北京就已經明確宣示了，只是外界仍然習慣以簡易的指標來觀察正在進入轉型期的中國經濟，這個方法不只過度簡化，而且一定會犯錯。二十大以後的中國經濟，無疑應從「防止資本無序擴張、持續深化改革、以及促成全民物質與精神的共同富裕」三大改革路線的推進速度來觀察，道路當然蜿蜒，在進退的調控之間如何取得全面的勝利，或者是遭遇強大的抵抗而必須退卻，才是有效觀察與掌握中國經濟前景的正確角度。