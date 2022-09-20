十八世紀隨著工業革命及海上力量崛起的大英帝國，在1837年維多利亞女王時期到達顛峰，是人類歷史上領土最大的帝國，被其征服統治，遍佈全球的殖民地，達到3400萬平方公里，是本土的140倍，故稱做日不落帝國。

大英帝國的宗教、法律、制度、文化、科學、軍事、商業、價值觀等傳播世界，英語成為世界上最廣泛流通的語言，使得英國及其衣帶相連的盎撒國家迄今在國際上仍然擁有最大的武力，價值觀及發言權。大英帝國對世界的影響深遠，遠超過往昔憑藉軍事冒險，掠奪黃金，不懂建設的西班牙帝國，也遠超過往昔僅在南美洲、非洲、亞洲海岸建立商業、貿易、軍事、港口據點的荷蘭帝國。

二戰以後美國崛起取代了大英帝國的世界霸權，海外殖民地紛紛獨立，1982年最後的加勒比海地區的殖民地也先後獨立，結束了日不落帝國海外的屬地。1997年東方明珠香港回歸中國，帝國最後昏暗的餘光也歸於熄滅。在中國策動下，軍售阿根廷，未來福克蘭群島也將歸還阿根廷。大英帝國退回到英倫三島，面積縮為24萬平方公里，是日本的 60%。

失去世界霸權的英國，依仗五眼聯盟盎撒集團的加持，仍能維持強國的聲勢，是歐盟裡的大國。 2016年，由於部分英國民眾不願接受歐盟的難民配額，脫歐（Brexit）的議論隨之而起。當時堅決反對脫歐的首相卡麥隆（Cameron）意圖以迅速的公民投票來扼止脫歐紛爭。想不到脫歐公投以51.9%的些微多數弄假成真。英國加入歐盟已47年，想不到2020年就這樣魯莽的退出了，脫歐對英國的政治、商業、運輸、文化造成嚴重的衝擊，英國從此孤懸海外，唯有攀附美國，國事蜩螗從此益艱。

莽撞脫歐之後，留下千頭萬緒有待解決的商貿、金融、交通問題，造成英歐之間無盡的商貿契約需要妥協談判，消耗大量人力；國際金融機構離開倫敦，遷往歐陸的法蘭克福、盧森堡；國內缺乏卡車、司機和倉儲；觀光客往來增加重重關卡。外加新冠疫情的施虐，今年爆發了俄烏戰爭的雪上加霜，造成英國能源短缺、通貨膨脹、產業罷工，可謂國難多艱，百端待理。

但是狂妄的英國首相強森（Johnson）卻不顧國難，甘為美國爪牙，增加軍事開支，積極軍援烏克蘭，並數度前往烏克蘭基輔作秀，支持烏克蘭，並鼓動北約及歐盟對抗俄羅斯。

今年7月，強森首相在極度難堪下，被保守黨趕下黨魁職位。競逐繼任黨魁候選人有二，一為出身牛津大學及史坦福大學，擁有豐富財經資歷的第三代印度裔的財政大臣蘇納克（ Sunak）；另一位是口出狂言、大放厥詞，主張力抗中俄，欲緊握核武按鈕隨時會按下的投機政客，外交大臣特拉斯（Truss）。惜保守黨人內心深處的種族主義盤據不去，最終選擇了既無民望又乏賢能的特拉斯為黨魁，繼任首相。

特拉斯步強森的後塵，繼續為美國鷹犬，變本加厲的支援烏克蘭，嚎叫英國有責任捍衛香港民眾的人權與自由，並保護台灣的安全，徒增中英、俄英間的緊張情勢。她要廢除北愛爾蘭議定書，引起英國愛爾蘭的緊張關係，看來新首相只會製造麻煩，僅有15%的英國人看好新首相特拉斯。

由於英格蘭地區執意脫歐，同屬英國的蘇格蘭和北愛爾蘭，多數民意卻是想留在歐盟，導致同床異夢。外加從英國脫歐以後，短短兩年由於領袖狂愚昏庸，政策混亂，國力加速衰敗，樹倒猢猻散，一股脫英入歐的潮流正在風起雲湧。

蘇格蘭與歐盟的貿易旺盛密切，貿易額遠超過英格蘭，強烈希望留在歐盟。2014年蘇格蘭第一場獨立投票，英國仍屬歐盟，獨立的誘因不夠大，結果以 44.7% 贊同獨立而失敗。2020年英國脫歐成功對蘇格蘭是沉重打擊，因此籌劃中的2023年第二場獨立公投，可以說是確定獨立成功。

北愛爾蘭議定書是英國脫歐協議的一部分，為了處理英國的北愛爾蘭和歐盟的愛爾蘭之間，新出現的海關、貿易和移民的邊界線，議定書決定視北愛爾蘭仍在歐盟之內，無需邊界線，帶給北愛爾蘭 人民許多方便及利益。80年代的新芬黨共和軍獨立抗爭事件記憶猶新，新任首相特拉斯要廢除北愛爾蘭議定書，再度引起北愛爾蘭獨立的浪潮，還可能帶動威爾斯。

由英國曾經統治過的殖民地為成員，組成的大英國協（Commonwealth of Nations），現存的54個國家中，僅有14個國家仍然奉英國女王為國家元首。英國女王伊麗莎白二世去世帶走了英國王室最後僅餘的聲望，查爾斯三世顯然沒有母王的品質及威望，14個國家不願繼續奉查爾斯三世為國家元首，澳洲已經首先發難，主張改為完全獨立的共和制，大英國協這個象徵性的鬆垮的奴性組織，因為女王去世面臨瓦解。

時代變遷、國政清濁牽連著帝國興衰起落，英國女王伊麗莎白二世在二戰結束之後，1952年登基時，帝國傾圮已現徵兆，在位70年雖享有尊崇榮耀，但目睹光輝燦爛的大英帝國日趨萎縮銷融，自己空有上位卻無能有任何作為，怎能不喟然長嘆。讓邁入晚年，已經74歲的兒子查爾斯三世繼承的是即將分崩離析的英倫三島，所謂的大不列顛王國，聯合王國，前行路上，仍趦趄顛沛、無力回天。

未來大不列顛王國很快就會裂解為像波羅地海三小國一樣的大不列顛三小國。兩百年近代史，大英帝國對中國的侵擾掠奪羞辱，不堪回首。眼看他起高樓，眼看他樓塌了，天道輪迴、世事興衰，我們感慨之餘，亦要心生警惕。

（作者為中美論譠社理事）

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