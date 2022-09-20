美國參議院外交委員會通過《台灣政策法》，挑戰一中政策。北京嚴厲抗議並嚴重警告，台灣朝野咸表歡迎，洞燭先機的學者則憂慮台海戰爭一觸即發。

《台灣政策法》未來能否在參眾兩院表決通過，並經拜登總統簽署成為美國國內法，尚在未定之天。但是，即便《台灣政策法》表決成案，此法並非台美雙方簽署的協議，而是美國國內法。既然是美國國內法，台灣有遵守奉行的義務和必要性嗎？台灣遵守奉行美國國內法，等同自願成為美國的一部分，接受美國管轄。比起「倚美謀獨」，接受《台灣政策法》，豈不是真正的「數典忘祖」、「分裂祖國」？

「倚美謀獨」，僅僅是一個進行式，謀獨的目標也只是未來式，中國大陸尚可勉強容忍，並嘗試一切努力，讓兩岸重回和平競爭、和平統一的道路。反之，遵守奉行《台灣政策法》，則是徹底將台灣從中國分離出去，成為美國的屬地，孰忍孰不可忍？中國人不打中國人的承諾，也無遵守的必要！

推動《台灣政策法》，目的在犧牲台灣，削弱中國，確保美國霸權。面對《台灣政策法》，朝野應堅持中華民國獨立主權，反對美方通過立法，陷台灣於萬劫不復之地。若美方持續施壓，堅持我方接受美國軍事保護，那麼，我方應透過全民公投，昭告美方，除非美國立即並派遣精銳陸海空軍進駐台澎金馬，接管台灣防務，並發給全台2300萬人美國護照，否則，不歡迎《台灣政策法》，不願也無義務接受《台灣政策法》！

兩岸和平的鑰匙，從來就掌握在我們自己手裡！當局或可利用《台灣政策法》測試美國是否真心愛台灣、捍衛民主！

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