根據外電報導，南韓人日常生活中，最常講的口頭禪是「빨리빨리」，意思就是「快一點」，也引發凡事要求快、急躁的壓力甚至情緒病狀。廣受矚目的發呆比賽受疫情影響時隔3年後，18日重回橫跨漢江的潛水橋舉行，今年多達四千多人報名，希望藉此減輕壓力。

這一項發呆比賽2014年開始舉辦，發起者南韓藝術家Woops Yang表示，受理報名時會詢問參賽者原因，過去很多人是想在忙碌生活中暫時放空休息，這次則有很多人表示在疫情下累積許多新的壓力，希望藉由參賽釋放。比賽規則，比賽共90分鐘，每15分鐘會為參賽者測量一次心搏數，心搏曲線愈平穩、得分就愈高，加計現場民眾投票後選出優勝者。但進行過程中，不准參賽者過於放鬆真的睡著，否則就會以違規取消資格。這一回總共有4000多人參加。

印象中2016年在北京也曾舉辦過一場「發呆比賽」，70名不同職業、年齡、身分的人，用發呆的方式進行一場心靈瑜珈，每個參賽者在瑜伽墊上進行初賽（發呆80分鐘）和複賽（發呆40分鐘），共計兩個小時的時間，期間選手可以任意選擇一個舒服的坐姿，但不許說話、不許看手機、不許聽音樂。

Woops Yang提到，在南韓社會氛圍影響下，人們不免會感受到「必須認真生活」的壓力，「我想，那些忙碌的人會不會跟我一樣也想停下來休息，那如果大家聚集在一起發呆，會不會就沒那麼不安了」。北京發呆大賽的主辦單位世貿天階表示，發呆比賽旨在快節奏的生活中讓大家放空自己、重新出發，比賽是一次與自己的對話，是啟發都市人反思焦灼日常的開始。

台灣這幾年除了政治動盪不安外，大多數民眾尤其要解決生活上各種壓力，除忙碌於追求基本的生活開支外，鮮少有時間停下腳步真正的放鬆。即便有也是透過接受宗教的洗禮或潛修各種禪學課程。

學校教育部分，中小學因為升學壓力讓師生們焦躁已經是共同困境，要渠等被要求刻意安排課程的確有些難度! 至於大學生侷限於求學期間的生活壓力及未來就業競爭與努力，當主角的大學生可能無暇停下來靜坐與發呆。唯一可以期待的是上班族與銀髮族，前者可以透過政府與公司行號一起安排免費「發呆」課程研習，後者透過各鄉鎮市區的村里長，固定讓諸多銀髮族一起，讓「發呆」成為群聚的必修課程吧！

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