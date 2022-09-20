第25屆京台科技論壇19日在北京開幕，大陸國台辦主任劉結一（前排左二）出席致詞。（藍孝威攝）

第二十五屆京台科技論壇日前以視訊方式在北京、台灣兩地同時舉辦。兩岸企業家峰會在大陸方面出席者有理事長郭金龍，副理事長張平，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，北京市委副書記、市長陳吉寧等出席論壇開幕式。本屆論壇以「探索新路徑、融入新發展、共用新成果」為主題，聚焦科技創新、雙碳經濟、金融服務、生技醫藥健康等產業，兩岸共話發展、共用成果，值得關注。

對此科技論壇，首先，京台科技論壇是兩岸同胞交流合作和台胞台企參與大陸首都建設的重要平台，25年來從不間斷，這充分說明大陸當局對於科技如此的看重，正所謂的科技興邦，無論人工智慧和大數據、機器人技術及無人駕駛車輛和未來的移動技術、生物科技及新藥研發等，在在說明科技帶來效率與利益，這正是中美角力過程中的重要部分，連帶影響台灣也被要求不能與大陸進行科技合作，但大陸以實際的京台合作取得的成果，說明這對兩岸帶來積極意義，並且並無害於中美和兩岸間的良性競爭。

其次，京台科技論壇是兩岸高規模且十分重要的論壇，大陸方面不只是國台辦主任親自出席，且北京市也是精銳盡出，這說明北京正以科技城市自居，而期待與台灣共同發展科技技術，圍繞著創新、不懈的精神，北京正以在經濟、科技、金融、文教等方面具有強大實力，對台交流合作具有堅實基礎和優勢，拿出好的東西與台灣交流，顯然大陸當局對於兩岸民間交流仍抱以期待與信心。

再者，京台科技論壇也並沒有因科技掛帥而放棄歷史與民族責任，劉結一主任就提到廣大台灣同胞是中華民族的成員，民族復興、國家強盛，與台胞前途命運息息相關。兩岸同胞要攜手同心，共擔民族復興責任，共享民族復興榮耀，這正是台灣與其他國家或地區不同之處在於中華民族的紐帶與眷戀。

另外，大陸當局以實際的成果與作品來展現兩岸合作的績效，使廣大台胞台企在京發展環境越來越好，同樣也更有信心，不用擔心兩岸緊張情勢，這對在大陸的台灣民眾來說，注入安心劑十分必要，畢竟台企台胞在北京投資興業，目標是安居樂業，沒有任何其他不軌的動機。

此外，在制度與法律的保障下，京台科技論壇已成為促進台海兩岸經貿合作的重要平台。對於北京市來說，不斷深化京台務實合作，撇開不必要的政治干擾，加強經貿科技合作交流，推動台資企業和項目專案在京落地，支持台商台企參與首都建設發展，促進兩地互利共贏。

而大陸當局也必須加強台商台企服務，推動落實惠台政策，常態化開展各項科技創新活動，替在大陸生活的台胞提供生活便利，以問題為導向，積極加強聯絡溝通，同時推動兩岸青年交流，共同培養下一代，加強文化與科技等領域交流溝通，構建全方位兩岸交流合作格局，以消除不必要的隔閡與誤會，避免兩岸民間敵意螺旋上升。

總之，第二十五屆京台科技論壇破除了許多謠言，兩岸合作並不會對其他國家或地區帶來威脅，反而會帶來更多的便利與驚奇，世界人類的發展離不開科技，科技需要各國更加的重視，發揮智慧創意，集眾人的智慧，職是之故，京台科技論壇需要兩岸合作，深化京台交流合作機制，為促進兩岸關係和平發展、共創中華民族的美好未來作出更多新的貢獻與服務。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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