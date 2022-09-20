日前6.8級的強震，造成花東地區嚴重損害。目前還有許多當地居民仍是心有餘悸，甚至還不敢回到屋內睡覺；而救災單位夜以繼日的工作，發揮人溺己溺的精神，令人感佩不已。然而就在地震之後，發生了一件頗令人意外的事，那就是蔡英文總統為「防災視訊會議」疏失道歉。這倒是極為新鮮的事，畢竟小英上任以來表示道歉的次數屈指可數。

地震發生當晚，據台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，包含縣長、副縣長等局處首長都在災害應變中心商討應變方案之際，隨即接到「中央災害應變中心」指示，「蔡總統要到指揮中心開會，並進行線上會議」，結果卻讓大家在分秒必爭的時候枯等2個小時。然而最為離譜的是，蔡總統到場後只是低頭唸稿4分26秒就快閃走人，因而被痛批是「最冷血無意義的防災會議」。

雖然小英被批冷血之後，才表示要向兩位縣長及在花東的救災團隊表達歉意，但她卻牽拖係因「工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會」。說她是「牽拖」一點都不為過，難道小英不知道視訊為的就是「雙向溝通」，並讓下情上達嗎？也許是她太久沒有安排記者會，已經不習慣聽取他人意見和提問吧？

上述令人不可思議的錯誤，簡直就是2018年8月小英在嘉義布袋搭乘8輪雲豹裝甲車勘災的翻版。當時小英高高站在車上俯視災情，後面還跟著大批攝影記者；若非泡在水裡的災民阻擋她前進，並要求小英下車「與民同苦」，她還真不知道甚麼叫做「感同身受」，甚至連一般政客都會做的「演戲」都沒學會。

除了小英道歉的理由過於牽強之外，連表達對災民關懷之意的話語，都要照著幕僚寫好的稿子去唸，這樣要如何表達發自內心的體恤與關懷？難怪要被人批評是「冷血」，也讓人感覺毫無誠意，也就是她根本沒有那個「心」。身為國家領導人別說沒有「悲天憫人」的胸懷，就連「苦民所苦」最基本的道義和責任都不具備。

提到小英總統該道歉的事還有很多，包括從早期她批評「18%不公不義要廢除」，自己卻正在領18%；說「台灣必須靠電能帶動經濟，核四一定要興建」，之後又說「台灣必須推動無核家園，核四一定要廢除」；在她擔任陸委會主委時，強調「兩岸服貿一定要趕快通過」，之後又批評「服貿是黑箱作業，簽了會影響台灣人民就業，千萬不能通過」；指責馬英九總統兼黨主席是黨國不分，想搞獨裁，而她當了總統後，立即改口說「總統兼黨主席是好事，完全沒有問題」等等。

然而，最為嚴重和早就該道歉的是，蔡總統竟然任命沒有專業背景和牙醫出身的陳時中擔任中央防疫指揮官，以致搞得防疫政策與措施荒腔走板，迄今已造成將近6百萬國人染疫、超過1萬人死亡；而最糟糕的是疫情剛開始時，政府買不到疫苗，卻反而還要阻擋民間機構去買疫苗，害的郭台銘心急如焚，必須要進總統府求見小英始獲允准。如今又要陳時中落跑去選台北市長，讓口口聲聲說要負責任的陳，竟然將購買疫苗的詳細資料封存30年。

從小英總統出席「防災視訊會議」的敷衍了事，大致可以看出來她真的是過於勞累了；也難怪在會議上，蘇貞昌院長還要幫蔡拍個馬屁，說出「總統在公務這麼忙的時候，也特別在這種時間趕來災害應變中心，可見國家領導人對災情的重視」令人噁心的話。難道蘇院長不知道「進了廚房就不該怕熱」的道理嗎？依蔡總統當天的表現，可以稱得上是重視嗎？

希望小英總統在關懷國內人民的表現上，能夠和接見外國訪團賓客時的認真與熱情一樣，千萬不能有「寧予外人、不給家奴」的心態，畢竟應該要看清楚那些人才真正是妳的子民！

（作者為大學英文講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※