蔡英文總統視察中央災害應變中心因連線作業疏失，被質疑防災會議就可以如此粗糙草率？

2009年馬政府遭遇八八風災，位於綠營執政的高雄小林村被滅村。時任行政院祕書長薛香川到飯店吃大餐，面對質疑，薛香川留下一句經典名言：「那是父親節ㄟ，拜託！父親節吃頓飯過分嗎？」然後民怨沸騰，當時的民進黨主席蔡英文曾說「氣到想砸電視」，最後不僅薛香川黯然下台，馬政府聲望更遭重擊，留下冷血無情的歷史評價。

台東發生今年最大規模地震，全台有感，台東縣政府交觀處長余明勳今晨在臉書以「最冷血的防災會議」來炮轟中央政府。救災急如星火，地方官員昨晚枯等連線2小時，只為恭候蔡英文總統，沒想到蔡總統念完稿就掉頭走人；余明勳質疑，台東現場所有人錯愕不已，是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？

台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚今早分別接受媒體人黃暐瀚廣播連線訪問，兩人都坦言，昨晚縣府團隊在線上等待許久，終於等到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇等人到場，但蔡總統說完話後就離開會議，兩人都沒有被中央詢問到當地災情。

外界批評聲浪如排山倒海而來，蔡總統終於致歉。花東近百人傷亡，蔡總統卻用了不到100字表達歉意，特別是「因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失」，這樣的敷衍解釋，實在令人更傻眼。尤其，總統不只該跟兩位縣長道歉，中央如此冷漠無情，蔡總統更應該跟所有的花、東人道歉。

雖然蔡英文今天公開致歉，但網友並不領情，紛紛湧入蔡臉書留言痛批「救災只靠嘴巴文宣」「史上最冷血的救災會議」，還酸蔡英文演戲也要演得像一點，心中不要只剩選舉考量。

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