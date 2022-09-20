媒體報導，針對在野國民黨台北市長參選人蔣萬安拒簽「不投降承諾書」，並嗆聲民進黨反應簽署「遵守憲法承諾書」，蔣團隊更炮轟民進黨參選人陳時中不敢「表態台獨入憲」。說實話，簽署所謂「不投降書」才真的是會讓人「笑死」，也才是內政部此番應該要說明並拒絕的「假新聞」與「詐騙集團」無良做法。

對蔣萬安的揶揄，陳時中則強調「尊重修憲程序」。唯民選首長就應展現態度引領民心，並作為市民表率，「簽署不投降書即是一種態度展現」；看來，阿中不僅最近「人設」混亂，就連腦袋也有如「空心菜」般，竟連最基本的憲法概念都沒有，一副不懂還要裝懂的樣子，完全欠缺作為一位「首都市長」的格局與高度。

說白了，你陳時中明明是男人，還需要證明自己是男人嗎？其一，確如蔣萬安所言，如果認真遵守《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》等條文，兩岸和平發展，還需要簽署「不投降書」嗎？這是常識也是用膝蓋想就會知道的道理。其二，對一位只剩抗中且拒絕小明們的阿中而言，不投降書也確實不如「台獨入憲或制憲」，因此，他確實是在「打假球」，藉抗中吹口哨、騙選票而已。

也不知道現在是否真是歹年冬多瘋人，還是真的是末法亂象的鬼魅魍魎現形？由一位把購買疫苗、口罩、快篩試劑與抗病毒藥物等資料「封存」30年的人，怎麼還有臉說自己會「尊重修憲程序」？

最讓人「笑死」的是，阿中忘記老闆蔡英文曾說過「威權時期不是大家都選擇服從嗎？」難道現在是威權時期？否則綠營又為何要自己一體服從，還要逼別人也簽署「不投降書」呢？

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