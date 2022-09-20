美國總統拜登18日接受美國哥倫比亞廣播公司「60 minutes」節目專訪時表示，美國對捍衛台灣具有承諾，如果台灣遭到前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣。隨後白宮國安會印太事務協調官坎貝爾表示，拜登總統的意思很清楚，美國主要目標是維持台海和平穩定，確保現狀的維持。因為拜登一再放話會出兵援台，這次白宮的解釋也不得不提高官員層級來表態。

在外交實務上，想做的事不一定能夠做，即使去做也不一定做得到。尤其是對於尚未發生的事，成熟的外交詞令是「對假設性的問題，不便回答」。拜登為外交老手，捨棄標準的外交詞令而如此回答，筆者判斷可能有幾層用意。

第一、向中共示威，提出鄭重警告。美國聯邦眾議院議長裴洛西8月2日不顧北京強烈反對執意來台，結果引發中共進行前所未有的大規模圍台軍演，軍機並且多次毫無顧忌地越過海峽中線，建立台海「新常態」，大幅升高台海緊張情勢，並助長中共解放軍的氣勢。

美國中情局副局長柯恩日前表示，中國國家主席習近平已要求解放軍在2027年以前完成對台動武的軍事準備。在大陸鷹派勢力抬頭之際，拜登為了小心謹慎，避免發生意外擦槍走火，引發戰事，因此對大陸出言恫嚇以求防範於未然。

第二、修復蔡政府的玻璃心。蔡總統執政後，基於「一中一台」的理念，刻意將台灣與中國區隔。於是修改歷史課綱，將中國史改列於東南亞史。日前美國國防部調整組織架構及業務配置，將台灣事務由東亞辦公室改列入中國辦公室。美方的說法是台灣事務與大陸事務息息相關，尤其是台海緊張情勢升高，美國必須對兩岸關係及台海情勢做整體考量。然而此舉正好與蔡政府「一中一台」的作法背道而馳，令蔡政府極為難堪，無言以對。

拜登此時再度強調美國會出兵保台，很可能是為了平撫蔡政府的失落感。果不其然，我外交部19日立刻發布新聞稿對此做出回應，對於拜登總統再度重申美國政府對台灣堅若磐石的安全承諾，外交部表示誠摯感謝。

事實上，拜登就任以來，已經四度表示將出兵防衛台灣。但是白宮官員每次都立即表示美國對台政策不變，並重申依據《台灣關係法》提供台灣所需防衛能力。等於委婉地否定拜登的說法。

拜登的出兵保台言論，大家聽聽即可，不必當真。然而我外交部卻對拜登發言聞聲起舞，慎重其事予以回應，內心的惶恐表露無遺。

事實上，拜登出兵保台之說，最可能是為了維護自身聲望，拉抬民主黨在美國期中選舉的選情。

拜登就任後，美國自阿富汗倉促撤軍，重創美國國際形象，也有損拜登個人聲望。俄烏戰爭爆發後，美國譴責俄羅斯，祭出經濟制裁，軍援烏克蘭，但是卻不出一兵一卒，令國際人士懷疑美國的決心，以及拜登個人的魄力。

更甚者，雖然美國不斷與中國較勁，但是拜登三番五次主動邀約與習近平視訊對話，難免予人有求於中國之感。目前美國國內反中風潮興盛，拜登必須扭轉其對大陸軟弱的形象，於是藉著斬釘截鐵的出兵保台之說，試圖在美國民眾心中塑造對中強硬的印象。

其實拜登內心十分清楚，習近平眼前為了二十大的新布局，短期內應不會貿然對台動武。所以拜登的出兵承諾未必需要兌現。既然如此，何不為了眼前利益先開支票呢？

（作者為退休大使）