二十大召開在即，除了大陸國家主席習近平連任之外，外界最關注的事情之一，便是北京是否將有新的對台動作？是否在和平統一的大招牌下，採取實質更強硬的作法？

目前有一種說法，在二十大前，北京只能硬不能軟。二十大確定未來5年的權力秩序後，估計北京對台灣會放鬆一些。這種說法其實就有點像美國眾議長議長裴洛西來台之前，不少美國學者說，為了二十大能順利召開，北京不會有大動作。

然而，事後證明這種看法是錯誤的。因此，北京如何動作，主要是他們判斷是否無法阻擋台灣「越走越遠」？以目前跡象看來，答案是肯定的。

判斷有二：第一個是台灣和平的力量越來越弱，台灣新生代被灌輸了仇視中國的思想和情感。雖然盲目脆弱，在真實衝突中不堪一擊，但在一人一票制度中，會產生破壞和平的力量，推著台灣不斷地往分離的路上走。更在選舉的惡性需求下，不斷催生挑釁的語言、好戰的人物。

第二就是美國當前國情以及失靈的民主制度。不同於冷戰時期蘇聯的威脅，美國政府比較能慎重處理微妙複雜的對外關係。蘇聯瓦解後，美國開始習慣獨斷獨行。現在美國的國力走下坡，為了挽救競爭的劣勢，變成輕率地去觸痛潛在競爭者的歷史裂痕。國會更自以為是，在軍火商暗中的鼓動下，化妝成世界的正義使者，為所欲為。美國朝野難以抗拒打台獨牌的誘惑，因為這是傷害中國最便宜的方式，反正最後美國準備付出多少代價，他們可以見機行事。

這正是目前美國呈現於外的狀況，口頭上說維持一個中國政策不變，行動上支持台獨越來越露骨。然而，就如新加坡前外交部長楊榮文所說：「那些玩台灣牌的人，知道自己在做什麼嗎？」

因此，北京對目前台灣以及美國快速走向台獨的趨勢，已經充分定調。他們自然在兩岸統一上採取主動的行動，掌握本身設定的節奏。二十大的重點不僅在延續習近平的權力，也在於開始加快實現習近平的復興中華事業。就像美國口頭上說保持一個中國不變，北京也會在形式上強調和平統一不變，但會通過具體的統一法律，發布更多的台獨通緝名單，並在可及的範圍內逮捕和判處台獨分子。同時，軍事圍台的力道也會越來越強。

因此我判斷，二十大後北京將快速推動兩岸統一的行動進程，也就是一切先把台獨打趴再說。到時台灣的民心如何已非重點。

事實上，上一次北京的軍事圍台已經做了小規模預演，封鎖台灣，瓦解美國第一島鏈防務的存在。同時在東海和南海進行軍事演習，由於逼近日本本土和切斷南海通路，必將吸住美、日軍隊的主力，大幅減弱他們干預台海的軍事能力。因此，如果未來他們對台灣採取軍事行動，上一次軍演軍力乘以10倍，就會是我們所看到的局面。

總之，二十大必然會標誌北京加速統一政策的新起點。

（作者為資深媒體人）