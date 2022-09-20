遠的不說，就近日來國內發生的事，蔡英文總統就該負責下台了！公開護短林智堅2所大學碩士論文抄襲案；不透過民進黨黨內初選，完全一人「私授」方式，強力推出任職衛福部長期間滿頭瘡痍的陳時中出來競選台北市長；台灣近日又發生嚴重地震，應該即時去災地勘察與慰問災民的總統，卻利用周末跑去助選。

過去，民進黨滿口天經地義的嚴厲批評國民黨「黨政不分」，現在，民進黨執政了，怎樣，有改善嗎？反而「綠出於藍」，媒體99%屬於「一言堂」。簡直膽大包天了。總統兼黨主席，恐怕在民主國家罕見。如何一面專心施政，另一方面又要指揮全黨，「兩全其美」還是「兩敗俱傷」不無疑問。

國人可能平時只愛看南韓連續劇，鮮少知道南韓政治劇的演變更具刺激性。其實，多看南韓政治劇，不僅對自己或對國家都有助益。例如，南韓為何把總統任期「4年可連任一次」，自1987年盧泰愚前總統宣佈「民主化宣言」後改成「5年單任」？其主要原因是，發現總統任期越長，貪腐總統越來越多。

想當年，女性總統朴槿惠很「風光」上台，結果因文在寅前總統主導的「燭光示威」提前1年就被迫拉下台，連單任5年都未做滿。這也說明，政治是冷酷無比的現實。

現在，輪到文在寅了。南韓選民選出一位「不懂政治」的職業檢察官尹錫悅，不外乎是，忍氣吞聲文在寅的執政5年已達忍無可忍地步，文在寅濫權，眼中只有包庇曹國前法務部長等與自己「顏色同體」的人。因此，有什麼樣的總統，就會有什麼樣的「奴僕」。

尹錫悅確實與文在寅不同。證明不換總統，不換政黨輪政，國家永遠不能發展，停滯在一黨一人專政與獨裁，受害的永遠是人民。不是總統為人民服務，而是人民為總統和大官服侍，讓他們享受權力大吃大喝，人民卻越來越瘦小。

請教國人有哪一位聽說「蔡總統為了災情2夜2天睡在總統府」？近日，南韓遭遇「軒嵐諾」颱風侵襲，人命與財產損失不輕，尹錫悅的「2夜2天」不回家救災，受到選民讚賞。18日，出訪英國參加英王國葬登機前，再三囑咐行安部長李祥敏全心注意新的颱風並且事先做好預防。

憑良心說，全世界國家中，只有南韓與台灣是分裂分治國家，指向未來的國家統一。南韓無論保守與進步輪流執政，也不論總統施行親中或親美政策，都無法脫離「憲法規定的和平統一」，任何總統都要遵守。可惜，執政6年多了，蔡英文和民進黨政府還在「天邊」玩獨立，欺騙選民。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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