《聯合報》日前所做的一份「兩岸關係年度大調查」顯示，民眾對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受趨向惡化，認為這三項指標偏向敵對或緊張狀態者都超過6成，創歷年調查新高；不滿意蔡總統處理兩岸關係表現的民眾攀升到53%，負評較第二任首年增加13%；83 %民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道。這份民調完全打臉民進黨「抗中保台」政策，更是「抗中牌」已經生鏽的鐵證。

民意如流水，2020年總統大選雖然民進黨以「抗中保台」策略，讓蔡英文一舉獲得817萬張選票，但那是因為當時有香港「反送中」外部因素影響，使得民進黨販賣的「芒果乾」發酵所致。今年沒有這項外部因素影響，「抗中牌」的策略已經不再是選舉萬靈丹。

當然，民進黨或許以為大陸會再更強度地對台進行軍演，讓「抗中牌」可以再發酵一次。但是，8月4日解放軍對台發射11枚彈道飛彈，其中還有4枚飛過台灣上空，只是這麼好的機會，國防部卻企圖掩飾這項訊息，不發布防空警報。這必然是蔡政府相信當時若發布防空警報，不僅會擾亂民心，也可能使已經生鏽的「抗中牌」更成為破銅爛鐵。

事實上，「抗中牌」會生鏽，當然是受到烏克蘭戰爭所影響，雖然蔡政府強調台灣不是烏克蘭，但是烏克蘭戰場所出現的烽火悲歌，台灣人民不可能無感，所以在台海「反戰」的聲音即使無法在民進黨掌控的主流媒體出現，然而透過民調或政治人物來表述內心的想望，無非也一種「無聲的策略」。

所以《聯合報》民調可以出現83 %民眾認為兩岸有必要繼續維持溝通管道。9月4日台灣國際戰略學會所發表的民調中，對於未來兩岸關係發展，也有高達75%民眾認為兩岸應維持「和平往來」，只有18.2%民眾認為應繼續「抗中保台」。這都是「抗中牌」生鏽最好的例證。

其實，過去大家一直認為要舉著「抗中牌」才會引起媒體的注意，所以即使民進黨人知道「抗中牌」已經生鏽，此次九合一選舉已看不到候選人再高舉這塊旗幟，反倒是民間的「黑熊牌」卻在那裡耀武揚威，讓一位曾經是堂堂大企業的曹老闆，也跟著辦起「政治小丑」的首秀，但是他們的「黑熊牌」除了引發民間的訕笑之外，其他什麼也沒有，也看不到民進黨人跟進去演「黑熊勇士」。

反倒是被認為沒有市場的「和平牌」，儘管叫好不叫座，仍然還有前副總統呂秀蓮雖千萬人吾往矣，「921和平日」她號召民眾一起跟她為和平而走，她將高舉「愛和平、保台灣」的旗幟遊行，要在台灣社會為和平的聲音捲起千堆雪，也要帶動不發聲的「沈默螺旋」，讓全世界知道台灣是一個熱愛和平的地方，不讓美國把台灣武裝成一個「抗中」戰場。

這股聲音也許小，但只要能發出聲音，必然產生蝴蝶效應，讓台灣的和平發揮沛然莫之能禦的一股大力量。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）