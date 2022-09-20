南方幾個共和黨籍州長，為了表達對執政黨民主黨的移民政策的不滿，故意將抓到的非法移民，全部送到民主黨籍州長執政的州及城市，表達抗議。最會作秀的佛州州長，嘴臉與川普相似度90%，那更是把非法移民當人肉炸彈，送到民主黨州及城市去搗亂。他們哪裡在乎什麼「人道主義」，心中哪裡還有「人權」，哪裡還有「聯邦政府」？

這就是美式民主的特色，一邊罵中共違反人權、歧視新疆維吾爾族人，自己一邊做著無視人權、歧視外族、白人至上的惡例示範！一邊痛罵俄羅斯入侵烏克蘭，自己卻是到處掀起戰火，派兵入侵他國，前科累累。

想起多年前，中美計畫彼此恢復外交承認。雙邊談判之初，美國政府也批判中共政府封鎖邊境，不准中國人出國及移民是漠視人權；鄧小平說：我可以每年開放50萬到100萬中國人移民到美國，美國收不收？美國談判代表立刻住嘴，不敢再提這件事。

卡斯楚掌權時的古巴，親俄仇美，與美國政府關係一向不睦。美國也曾抗議古巴不開放移民，沒有人權。卡斯楚火了，就把監獄裡的重刑犯及精神病院裡的病人，放在好幾艘船上，任其漂流到美國海域。美國政府慌了手腳，不知該收還是不收。從此以後，美國政府絕口不再對古巴指手畫腳。

最近美國總統拜登在接受電視台訪問時又口出狂言，說一旦中共入侵台灣，美國軍隊一定派兵保衛台灣，阻止中共入侵。事後國務院立刻發言澄清，說美國對中國及台灣的立場，從未改變。美國主流媒體則狂轟拜登，說他一向信口開河，說話沒經過大腦。

美國政府一向認為自己是世界警察，世界的秩序要靠他們來維持；而美國總統也習慣成自然地，喜歡過問其他國家的國內事務，指點江山。事後證明，美國總統，智商低的比天縱英明的比例，要高出許多。

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