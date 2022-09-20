傳統建軍、不對稱建軍已是近年來建軍的熱門詞彙，傳統上國軍較偏向傳統建軍的路線，對於不對稱作戰的路線較為保留（不完全排斥）；俄烏戰爭爆發後，無論是烏克蘭軍隊以小型的反坦克火箭擊毀俄軍坦克、或是反艦飛彈擊沉俄國軍艦，不但炒熱不對稱作戰一詞，因兩岸關係不斷惡化，兵凶戰危的台海瞬間成為各方關注的焦點。

日前有關於「台灣政策法」中的條文表示，未來將持續4年45億美元、第5年20億美元的無償軍事援助，尤其針對台灣的不對稱作戰的建軍，美方比台灣、國軍更為重視。

對於國軍是否要完全採取不對稱建軍？或是將不對稱建軍與傳統建軍的路線進行調整？嚴格來說「主動權」應掌握在台灣手中，畢竟中華民國為一個主權獨立的國家，台灣人民非美國公民，我國應完全享有國防政策的建軍規畫、採購裝備、是否獨立自製等政策，加以軍方對於是否要完全採納不對稱作戰的建軍，國防部與三軍各有想法，在國家主權獨立的原則下，無論是近期火紅的台灣政策法、或是熱門的不對稱作戰，最終的政策擬定、主導應由我國採取主動，而非對於美國言聽計從。

然而美國對於台灣的國防建軍指手畫腳已非首例，舉例來說80年代末的台灣，原先預計向美方採購「對地作戰」較為強大的F-16C/D戰機，最終空軍僅採購到F-16A/B戰機，即使該機的空戰性能強大，後續的升級計畫也開始重視對地作戰能量，但很顯然的空軍當時的F-16戰機採購案，明顯的看出美國在背後主導的影子。

同理，當台灣的國防路線漸漸從攻勢作戰轉變為守勢作戰後，理論上具有攻勢性質的海軍陸戰隊應逐步縮編、裁撤，但因美國希望我海軍保留部分陸戰隊，因此我海軍陸戰隊目前的規模僅約一萬人，陸戰隊相關的兩棲運輸車AAV7，正是在該背景下所採購的裝備。

其他的建軍計畫包括潛艦是否國造與外購？過程中也是受到美方反反覆覆，才間接導致海軍潛艦的建軍計畫一再延宕。對於海軍而言，長年仍是傳統建軍的信徒，認定潛艦對於海軍、台灣而言相當重要，但美方早年視潛艦為「攻擊性武器」而不願意讓台灣擁有，後因近年解放軍水下兵力的快速發展，已讓美軍相當擔憂中國大陸的潛艦是否會完全佔有優勢，馬政府開始逐漸推動潛艦國造政策，相關敏感（紅漆）設備的取得，更是在中美對抗下才逐步願意對台灣開啟綠燈。

我國畢竟為主權獨立的國家，任何國外的國防建議政府應將其列為「參考」，至於是否完全「採納」，國防政策的主導、推動，其權力仍屬與中華民國政府，畢竟「台灣政策法」仍屬於一部符合美國國家利益的法律，究竟是否完全符合台灣人民的利益，仍值得全民省思！

（作者為淡江戰略所博士生）