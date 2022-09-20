台灣民意認為兩岸官方互動關係緊張程度，今年達到歷史新高；細究之下，外交競爭又明顯高於軍事，至於經貿的競爭雖然也升高，卻不至於緊張。相對之下，人民關係稍有疏離，大致上看來和緩。中國軍演威嚇更加頻繁，台灣人認為爆發戰爭的可能性提高了，對於老共的神經戰似乎老神在在，期望值依然不高。

探究雙方關係轉趨緊張的因素，台灣獨立仍然是眾矢之的，值得注意的卻是巨幅下降。忽然竄升為第二名的是外國勢力介入，民眾耿耿於懷的是美國的角色。接下來是歸咎民進黨執政，難怪蔡英文總統處理兩岸表現的滿意程度陡降。老百姓心裡難以排解的是中國持續的軍事威脅、及不放棄統一，遠比抽象的九二共識、或主權爭議還要來得心煩。

針對國家未來統一或獨立的態度，希望盡快獨立的微幅下降，期待維持現狀以後再獨立的顯著減少，加起來占了3成；至於盡快或伺機統一的加起來1成，或許是樓地板。整體看來，贊成永久維持現狀的略微成長，還是有過半民意的支持。雖然有2/3的台灣選民對中國政府印象不好，然而，卻有將近6成對中國民眾印象不錯，或許這是兩岸和平的切入點。

有關於中國是否會躍為世界第一強國，看好（近5成）與看壞（過4成）儼然雙峰對峙。令人好奇的是，擔心中國國力越來越強的雖然逐年增加（1/3多一點），不擔心的雖然稍微降低，卻大致徘徊6成上下。我們回頭檢視影響兩岸關係的因素，向美軍購的重要性還不如媒體或政客的操弄，或許在台灣人的認知中，主觀因素（立場）重於客觀條件（軍火）。

今年最大的變動是國際局勢，也就是打了半年多的俄烏戰爭。拜登上台後毫不猶豫撤軍，令人質疑美國對於盟友的承諾，今年，大家思考的則是老美是否要把台灣俄羅斯化，也就是用來弱化或拖垮中國。因此，從美國眾議院議長裴洛西及參眾兩院議員絡繹於途訪台，來者是客，不清楚究竟是跟白宮演雙簧、還是扮演採購說客，難說見義勇為或趁火打劫。

至於大張旗鼓的《台灣政策法》，到底是美國對台政策試圖改弦更張為戰略清晰，還只是象徵意義大於實質助力的棒棒糖？畢竟，阿富汗被歐巴馬列為重要非北約盟邦，終究還不是棄之如敝屣？同樣地，我們國家又不是沒有錢，在川普時代予取予求，拜登的戰略、戰術並未明朗化，不用說軍事作戰，而不對稱作戰更是語焉不詳，難不成，融資、無償只是應付新的軍火掮客？

必須關注的是，中國近日宣布九二共識只有「一個中國」、沒有「各自表述」，直言中華民國就是台獨，不再有任何模糊的空間，朝野政黨已無任何迴避的空間。就美國人而言，台灣只不過是《台灣關係法》下的自治個體，獨立與否並不重要。對於台灣人來說，中國逼自己擁抱妾身不明的地位，百般無奈。如何說服中國心悅誠服，獨立的台灣或許有助成就仁者為王的大國？（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

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