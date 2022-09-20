頂著辣台妹光環，蔡英文總統執政無方，人民過了6年多苦日子，但在小英鐵粉捍衛下，蔡總統民調支持度始終高懸不墜。台灣民意基金會20日公布9月民調，過去1個月小英流失了約140萬鐵粉，意味人民對綠色執政愈來愈反感，英粉不再鐵！

蔡英文執政6年多來，民眾感受最深刻的兩件事，除了防疫超前部署淪為口號，關鍵時刻缺疫苗沒口罩，搞得百業蕭條，逾萬人病逝；兩岸關係急凍，敵意螺旋不斷攀升，緊繃到好像兩岸會開戰，更是國人最不樂見。但民進黨卻可以為了爭取選票鞏固政權，不斷反覆地操作抗中保台。

台灣民意基金會政治色彩偏綠，在新冠疫情風暴期間，小英多次民調甚至不降反升。但這次最新民調顯示，民進黨不會執政，只會喊抗中保台，當全世界逐漸解封之際，台灣疫情日漸嚴重，各行各業吃足苦頭，無法再餓肚子抗中保台，即使鐵桿英粉也漸挺不下去。

所謂鐵桿英粉，就是針對處理國家大事的方式，力挺小英只抱美國大腿一味抗中者，有如辣台妹禁衛軍。然而美中台情勢快速變動，海峽中線已被抹掉，即使美國總統拜登受訪第4次表示若中共武力犯台會協防台灣，但白宮發言人慣例事後立即聲明對台政策不變，讓愈來愈多國人看清真相，不再相信抗中可以保台。

如今「抗中保台牌」漸失靈，蔡總統依然獨裁領導、貫徹其權力意志，只為力挺「小英男孩」林智堅，無視其論文抄襲被台大撤銷碩士學位，仍要求全黨力挺小智對撞台大，更讓綠營年輕支持者心寒。鐵桿英粉不斷流失不讓人意外，而綠色執政也已面臨崩盤邊緣。