桃園市八德運動中心5樓多功能運動場天花板震後毀壞崩塌（圖／中時資料照）

台東池上日前發生6.8級大地震，桃園市八德區新近裝修完工的國民運動中心5樓多功能球場數百塊天花板竟突然出現如骨牌式全面崩落的現象，把多名正在打羽球的民眾嚇得落荒而逃。如此觸目驚心的畫面甚至登上國際媒體，包括美國CNN和比利時VTM等電視台陸續播出，網友戲稱成了另類的台灣露臉。

這個工程的脆弱與危險令人聯想起7月間爆發的新竹棒球場。兩個球場都耗資12億元，且都是剛啟用不久就出了大包。

新竹棒球場在重新啟用後的前2場職棒賽事中，就造成4名選手受傷，其中，中華職棒富邦悍將外野手林哲瑄更因肩部撞擊地面後，經檢查發現左肩關節唇破裂，必須進行手術，恢復期預計8個月，本賽季已確定報銷，且復健後能否重回巔峰也難確定，這讓林哲瑄極為沮喪。目前新竹棒球場仍在停用狀態。

桃園市八德國民運動中心多功能球場17日才完成燈光改善工程，18日下午即出現隔音板塌落，畫傷一名正在運動的男子。桃園市議員不滿表示，桃園並非震央且當天的最大震度是3級，這個球館就出現天花板全面崩塌的恐怖局面，不敢令人想像，如果地震再強些，會造成多大的災難！網友更不解，難道這個球館的隔音板是一片一片黏上去的嗎？怎麼會不堪使用到這麼離譜的程度。

這兩個運動場設施都是民進黨長期標榜「五星市長」治理下的公共建設。桃園市長鄭文燦和前新竹市長林智堅都被民進黨視為政治明星，受到總統蔡英文的重用，前途無量。外傳鄭文燦是蔡英文欽定的接班人，2022九合一選後很可能轉任行政院長、備戰2024大選。這也是鄭文燦卯起來拚2022輔選桃園市長的重要理由，因為此役成敗關係著他能否更上一層樓。

而身為所謂的「小英男孩」，林智堅本來是蔡英文唯一指定的桃園市長參選人，無奈台大與中華大學連續認定他論文抄襲、撤銷了他的碩士學位，再加上前述新竹棒球場出現嚴重的公安問題，最後只得黯然退選。

正因為林智堅與鄭文燦都受到蔡英文寵愛有加，且原本政治行情看漲，如今運動場館先後出槌，網友將這兩個落漆工程做成各種對聯互相比較，大酸特酸，一吐心中怨氣。鄭文燦不滿稱「不要做這種惡意連結」，問題是，最早將2人連結的不正是民進黨為替補林智堅參選桃園市長的鄭運鵬造勢時，刻意將2鄭1林比擬為「桃園三結義」？

林智堅則說，就算是世界一流企業的台積電，同樣有不良品，言下之意，新竹棒球場有問題也沒那麼嚴重。然而，台積電不會把不良產品出貨給客戶，而是銷毀，所以林智堅的意思是說，他打算建議蔡英文銷毀他的政治前途了嗎？

政府亂花納稅人的錢，做成如此豆腐渣工程，人民不能只是做做哏圖洩憤，必須強力要求檢調介入調查工程發包是否涉及弊案，並進一步追究相關單位的責任，還給市民公道。

（作者為作家）