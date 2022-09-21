近日來台灣女星楊丞琳因上大陸節目的一句「在台灣吃海鮮是奢侈」言論一出，迅速在台灣的社群媒體上炸鍋。先不論在台灣吃海鮮奢侈是否為「奢侈」?就以楊丞琳出道二十年又是演歌視三棲影后級別的人物，她說吃不起鐵定是要「拉仇恨」的。但身為一個長年跟大陸人以及大陸圈子打交道的人來說，我必須說我特別能理解她。

楊丞琳不只人脈廣、情商高在兩岸都吃得開，遑論人家還有個李榮浩正港的大陸老公，但就是這樣的她，在今年四月份左右上湖南衛視的「聲聲不息」節目時，作為助陣嘉賓，卻仍需要在後台搬出「我祖籍在廣東，我是廣東人」然後炫幾句實屬有點彆腳的廣東話來和港星們「套近乎」。雖然一開始她這樣的行為看得螢幕前面的我都感到尷尬，但轉念一想，這不僅僅是一位十四歲，家境不好，需要出道賺錢的女明星刻在骨子裡的「生存本能」，更是身為雙子座的她與人互動炒熱氣氛、拉近距離的「常規操作」。

我敢說，只要褪下了「兩岸共業、國仇家恨」的外衣，在只是人民與人民的交往上，我們人人都可能是「楊丞琳們」，回想一下和大陸同事初相識的時候，我們不也是本能地問別人來自哪個省，然後從自身的記憶裡掏出和那個省分有關的連結和歷史知識嗎?

這次事件除了有「斷章取義」的嫌疑外，我更覺得楊丞琳的性格應該是有感而發地分享了她在小時候對於吃海鮮就是「奢侈」的個人經驗，而不是以此作為一種「討好對岸」或是貶低台灣之類的行為，況且以楊丞琳如今的身家跟地位，她都嫁給大陸人了，她還有需要「刻意」再做什麼去譁眾取寵嗎?

躲在鍵盤後面，也許人人都覺得自己的「政治正確」進而大家都來踩她兩腳，噴她兩滴口水，但若是今天一群「大陸朋友」就是這樣的和台灣人聚在一起吃燒烤、海鮮聊著天，我想人人都會是「楊丞琳」，分享著自己的經驗，以最能靠近對方的方式套著近乎，而不會因為坐著一群「大陸人」而讓你「憤而離席」的。（涵谷/教育工作者）