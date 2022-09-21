近聞有一本書，名曰《選舉萬歲》，係敘述中壢上次選舉所發生之事情，內中附有當時攝影幾十張，印了一萬多本，警備總部派人將書搶走了，立法委員康寧祥去制止亦無效。警總的理由是：「違反反共國策，混淆視聽。」聞說此書現在已在美國出版了，與我何干？

我認為警總如此作法，實在太過分，其結果所有的帳都寫在中華民國和當權者蔣經國先生的頭上，也是使這些醜惡暴露於世界。他們今後做事要謹慎一點，不可胡作非為，處處要為國家著想，要收斂如狼似虎的面目。

吾兄和弟相識有年，應該明瞭我之為人，我不是一個不顧國家、不識大體的小人。

最近有一位不曾相識而崇拜我的人，贈了我一首詩，內有：「霸者一日， 仁者千年。」但我不敢自稱仁者，但我一生行事總以「正大光明」、「問心無愧」而自勉，否則我在牢獄裡也難度過十年不少一天的牢獄之苦。

我在國民參政會工作十年，不知挨了黨外人士多少的責罵，因為我是國民黨員，還是中央委員，但對方罵得不對時，我一定不客氣的據理力爭，說得對的，我絕不「狡辯」，蓋經常狡辯，你以後說話就不會有人相信。介公在參政會裡公開罵人，如對張奚若、周炳麟等參政員之事，我總覺得是不應該的。

附陳者，昨日（6月8日）由松江路坐計程車回來，看到汽車前面玻璃上貼有蔣經國先生相片一張。我問司機是怎樣來的？司機說是「政府發給的，要我們貼到前面玻璃上，可能有人不貼」，我想到這種宣傳方法，實欠高明！經國先生有若干作法，似欠考慮，如（一）介公去世時，要全台灣各學校、各機關豎立銅像一尊。據說，台灣現有一千多尊，因而銅價大漲。我家不遠的「世界新聞學校」，遵命也立了一尊。日本明治天皇把一個古老的國家變化一個現代化的國家，我在日本9年半，走遍全國各地，未曾看到一尊明治天皇的銅像。明治天皇夫婦的墓，在京都附近的桃山，只是兩個土堆子。

（二）中正紀念堂應該建在郊區士林等地方，不應建在寸土寸金的市中區的總統府對面，我坐計程車經過時，司機常常責備。日本明治神宮，建在當時市外之十多英哩（里），可是來參拜的人，還是絡繹不絕的。

我認為要老百姓節約，不事鋪張，政府首長應以身作則才有效，否則等於白說。

我在日本京都帝國大學讀「行政法」（總論和各論）時，佐佐木教授說：「一個國家之是否文明，要視這個國家有無秩序以為定，而一國秩序之建立，須全國上下實行法律有以達成之。」

依我看來，今日世界上文明國家的法律，中國大都具備，由於上下，尤其政府領導者不去認真實行，故至今日中國不能進入民主、文明國家之林，可恥孰甚。

我們憲法第138條規定：「全國陸海空軍須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。」而蔣氏父子則將軍隊中設立國民黨黨部，稱為「特種黨部」，我於民國40年去香港時，大受左舜生等之指摘，回國打報告時則提及此事，我不能只報喜而不報憂。不料民國40年3月29日在圓山忠烈祠參加春季祭祀忠烈人士時，蔣經國先生一見到我，即疾言厲色的質問道：「你為什麼反對在軍隊中設立黨部，這是共產黨的同路人！」不待我說明而走了。我想：「蔣經國何以如此沒有教養！」氣得我回家即倒在床上睡覺，連午飯都未吃。

我內心是反對軍隊黨化的，但此次只是報告黨外人士的意見，可見他並未看過報告，也未聽清楚人家的報告。近來想必有進步了。總之，要言行相符，始能取信於人。孔子說：「始吾於人也，聽其言而信其行；今吾於人也，聽其言而觀其行。」就是這個道理。

拉拉雜雜，寫得太長，花費了吾兄的視力，罪甚罪甚。

敬祝 鄉祺，並頌 節安

弟雷震 六七、六、九

時年八十有二

內子問候 兄嫂幸福。

雷震寫給王新衡的信（照片：作者郭冠英提供）

雷震寫給王新衡的信（照片：作者郭冠英提供）

雷震寫給王新衡的信（照片：作者郭冠英提供）

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】