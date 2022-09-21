民眾黨新竹市長候選人高虹安被《鏡週刊》爆料在資策會任職期間赴美攻讀辛辛那提大學博士學位，博士論文卻疑似大量複製其他資策會人員研究成果。高虹安召開記者會，提出母校、資策會驗證無抄襲、無版權爭議聲明，反批《鏡週刊》成為民進黨打手，並指有不明金主在桃園、新竹廣發《鏡週刊》。

因《鏡電視》向民進黨派系靠攏取得龐大的媒體商機，致使《鏡週刊》在選前這波攻擊競選對手備受關注，輿論爭議在於執政黨操弄綠媒「不實指控」攻擊在野黨競選對手。此舉讓人聯想起2000年總統大選「非常光碟事件」，親綠媒體人攻擊特定對象，找來一群資深演員，演出抹黑政治對手的劇情，並壓製成光碟片廣為散發，讓選民誤以為有精彩內幕信以為真，事後地方法院判決製作人加重誹謗罪，有期徒刑6個月。

這種非主流媒體「非常」奧步的流行，看準某一種族群聲音被主流媒體打壓而無法出聲，反而在基層輾轉流傳、口耳相傳，套句今天的話說就是散布假消息、假新聞。「非常光碟事件」利用藝人知名度、影響力演出對手「黑料」的不實劇情，其最大爭議是，即使最後司法判決還了被害人清白，但是造成候選人落選卻已無可挽回。

「演得跟真的一樣」，選民如何能分辨真假？就如同《鏡週刊》報導內容大量取材自親綠美國學者翁達瑞（頗有名望的玉山學者陳時奮化名）指謫高虹安抄襲爭議，又有不明金主出資廣發《鏡週刊》，等到高虹安提告翁達瑞的司法結果出爐，選舉早結束了，萬一高虹安落選了，「遲來的正義」又有何用？

從《非常光碟》到《鏡週刊》，想到這裡，民進黨政府操弄媒體惡名昭昭，想推「數位中介服務法」哪還有公信力？

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