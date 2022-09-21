蘇東坡五十多歲就有退休的想法，他在《行香子》一詞這麼說：「幾時歸去，作個閒人，對一張琴、一壺酒、一溪雲。」這個閒人的意境令人嚮往，卻不太容易實現。

不只是蘇東坡這麼想，工作二、三十年的人大概都有這個想法，都想享受對一張琴、一壺酒、一溪雲的悠閒生活，過著快意的退休人生。但是，比起蘇東坡，今天想當個閒人，更不容易了，依據主計總處的統計，我國賦閒人口（賦閒、傷病）逐年下滑，今年前七個月已跌破百萬人，降至97萬，近11年最低。

依主計總處調查，我國賦閒人口於2000年不及50萬，2014年升破100萬，隨後八年都逾百萬，但近三年已呈下滑，尤以今年下滑速度最快。何以賦閒人口昔日快速升高，近年又快速下滑，這反映了什麼意義，我們有以下四點的觀察：

第一、國人退休年齡延後：統計資料發現賦閒人口有90％落在45～64歲，這是個還可以工作的年齡，但他們選擇賦閒，這是什麼原因，值得進一步研究，綜觀主計總處的調查及勞保資料會發現，國人平均退休年齡已由2006年的55.2歲延至2016年的58.6歲，再延至去年的62.8歲，延後退休的趨勢很明顯，過去選擇提早退休，近年選擇延後退休，從而使得賦閒人口由升而降，這個現象值得注意。

第二、退休年金杯水車薪：退休後要過日子，就需要錢，而如今除了軍公教退休年金還算寬裕，一般上班族退休後每個月所領的勞保老年年金、加上勞退，多數還不到2萬元，這樣的收入已相當拮据，如果忽然生個病，龐大的醫療照護開銷，會帶來很大的壓力，除非薄有資產足以養老，否則估算一下，多數人還是會緩幾年再退休，以保障日後的經濟安全。

第三、家庭儲蓄每況愈下：我國家庭儲蓄率早年是高的，1990年代初期高達30％，隨後降至25％，近年降至20％～21％，過去兩年升高係受疫情影響，非長期趨勢，可加以忽略。人之所以需要儲蓄，是為了日後失業、年老的不時之需，但這些年儲蓄率快速下滑，說明人們的保障又少了一層，尤其這裡的家庭儲蓄率是平均數，若取中產家庭的儲蓄率，更已降至12％，儲蓄率的下滑應該也是多數人無法早日退休，作個閒人的原因。

第四、中高齡勞參率升高：賦閒人口的下滑，其原因如上所言，一方面是退休年金杯水車薪，一方面是儲蓄率每況愈下，而反映在勞動市場就是中高齡的勞參率逐年提高，50～54歲今年前七個月提升至76.0％，55～59歲已直逼60％，60歲以上的也接近40％，這些數字都創了二十多年新高，甚至是歷年新高，反映中高齡投入工作行列的比率與日俱增，已成為一個趨勢。

綜上，賦閒人口跌破百萬人，總的來說，就是大家變窮了，因為窮了所以儲蓄率無法像以前這麼高，沒有那麼多的儲蓄，自然無法安心退休享受閒雲野鶴的生活。那麼何以變窮了？這是因為薪資成長太緩，緩到難以想像，近年政府雖年年調高基本工資，但多數上班族的薪水並未因此調升，多數人的處境和薪資平均數有著不小落差。此外，考慮通膨因素後的實質薪資更讓人嘆息，今（2022）年前七個月實質經常性薪資41,416元，非僅負成長，與2001的40,247元也相差無幾，21年之久竟然只成長2.9％，長期如此，中產家庭怎能不變窮呢？

那麼再往下追問，何以薪資成長這麼緩呢？這是因為長期以來，台灣所創造的就業機會，有很大的比例都落在低薪的行業、職類，這告訴我們，如果產業結構不改變，薪資就不可能突飛猛進，薪資不突飛猛進則儲蓄率還會再降低，人們還會更窮，然後多數人不敢退休，或許勞參率提高會被認為是好事，事實上是生活沒品質，辛苦一生只能勉強度日，而以惶恐的心情迎接老年歲月，這實在是人生最大的悲哀。

蘇東坡《行香子》說：「清夜無塵，月色如銀，酒斟時須滿十分。浮名浮利，虛苦勞神。嘆隙中駒、石中火、夢中身。雖抱文章，開口誰親，且陶陶樂盡天真，幾時歸去，作個閒人，對一張琴、一壺酒、一溪雲。」蘇東坡一生辛苦，終老於海南島，沒作成閒人，看看台灣退休年齡逐年延後，想退休作個閒人，只怕是愈來愈不容易了。