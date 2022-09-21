國防部為因應新制教召任務，陸續成立5個步兵旅，新單位雖成立了，但是基層幹部從哪裡來？尤其今年陸軍專校的招生率不佳，逼得陸軍司令部還要回頭召訓現役士官兵，才勉強湊齊招生人數，就知道雖然「抗中保台」喊得震天價響，真正願意從軍的卻屈指可數，也可以看到其中的荒謬之處。

各後備旅幹部不足，接訓任務的行政工作又非常繁瑣，等教召員來了，還需要擔任各科目的授課教官，又要備課、示範還要繼續做行政工作，蠟燭兩頭燒，基層幹部苦不堪言，為紓解人力不足的問題，各縣市後備指揮部計畫招募已領取「終身俸」的退伍軍士官，回營擔任聘雇教官，在經濟壓力較輕鬆的狀況下，可以全心全力支援教學、訓練等任務，以紓解現行的人力荒。

其實空軍一直以來就有招募退伍的飛行員，返回官校擔任聘雇飛行教官，而將大部分的現役飛行員留在部隊中，執行戰備任務，聘雇教官以他們豐富的飛行經驗，來帶領官校剛畢業的學員入門、成長，影響所及，各飛行部隊也開始招募退伍的飛行員擔任教官，將許多失傳的密技及戰法傳承下去，以增強戰力。

平心而論，國防部有意將過去的「老袍澤」請回軍中「幫忙」，也是沒有辦法的辦法，大多數的職業軍人都在盛年時退伍，但是回到社會重返職場，年齡其實非常尷尬，高不成低不就，許多人還有體力、精力返營服務，擔任步兵營以下的戰術、兵器課程的教官，絕對綽綽有餘，就看國防部後續怎麼配套，才能將「老袍澤」重新召返回營，貢獻餘熱。

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