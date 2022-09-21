鏡週刊報導新竹市長候選人高虹安論文抄襲一事，當事人出來開記者會提出證據說明，可以說是自林智堅論文門事件至今，所有候選人說明論文事件最清楚的範例。

在當事人拿出證劇澄清後，本來應該可以止住相關的議論（雖然選戰中不太可能），但因為高虹安說了她求學過程從北一女、師大、台大，最後拿到博士，都是靠自己努力，不應該拿某校夜間部被撤銷學位那位和她相比。

本來被誣指自己努力的成果是抄襲，這樣的委屈可想而知，被拿去跟洗學歷者和撤銷學位者相比，這更是一種污辱。然而，也是因為這一句言者無心的話，被綠營側翼操作成歧視其他學校的學歷。

選舉議題操作成這樣，也是夠難看了，一個抄襲者被撤銷學位，全黨力挺他是清白，還把其他人抹成抄襲者，被反殺後，立刻操作學歷對立。不意外，操作議題者有側翼、候選人、政治工作者，更有甚者，還有律師及媒體工作者。台灣就是被這樣撕裂的，台灣政治何以墮落至此！

我自己本身考大學二次沒考上，我常跟學生說，如果我當年有考上大學，就不會出國，他們能考上大學，成績都比我當年好。也曾和資深同仁說，當年差一點成為他學生。

我在美國親戚協助下，從學士、碩士、教育專士、博士到博士後研究，都是努力得來的，我從不認為有博士學位有什麼了不起，但也一樣痛恨那些取巧、靠關係取得位置的人。

20日晚上看到新聞後，我家的小朋友問我，高虹安功課那麼好，是怎麼讀的？我只能回她，妳去新竹看能不能遇到她，自己去問她。連小朋友都會正面思考的問題，但同時社會也能因為選舉被操作成這樣。

讓中華大學和台灣大學受辱的其實是抄襲者，在他學位被撤銷的過程中，二校做出的決定，表現出學術機構應該有的風骨。尤其是中華大學，一所在地的私立大學可以抵擋住壓力，將前市長的學位取消，更是值得稱讚。

然而，這件事真正的問題起源是抄襲者，但那些挺抄襲者為了自己的利益撕裂族群，更是令人作嘔。

（作者為中國文化大學大傳系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※