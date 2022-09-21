對於國際關係來說，21世紀最重要的議題應屬於美中關係的變化與發展。對於美國而言，1945年二戰結束後與前蘇聯對抗半個世紀，九○年代到本世紀初稱霸全球，兩千年以後美國因陷入反恐戰爭、金融風暴、國內兩黨對抗等因素，國力成長的速度趨緩，在此過程中，中國大陸反而把握契機，全力發展經濟，並一躍成為世界第二大經濟體。

嚴格來說，美中真正的對抗從歐巴馬政府第二任開始，尤其是「從反亞太」政策的推動。而到了川普任內，無論是「印太戰略」、「美中貿易戰」、「科技戰」、「意識形態之爭」等讓美中兩強的關係陷入冰點，美國目前最重視的除了有大國之間的對抗，更在乎價值體系是否符合美國的國家利益。

大國對抗似乎是國際政治下的悲觀發展，畢竟當1949年蔣中正所領導的中華民國政府撤退來台後，盤據大陸的是中國共產黨「建政」的中華人民共和國，當時因處在冷戰對抗之際，美國位在亞太地區對抗中共與前蘇聯，特地拉攏中華民國政府與其他民主國家齊心對抗共產陣營。

1979年後，美國與中華民國政府正式斷交，並於同年轉而與中華人民共和國建交，對於台灣政府與人民而言實屬一大打擊。40過去，如今北京成為世界第二大強國，綜合國力已讓各國不敢輕忽，無論是學界對於「中國崛起」或「中國再興」的不同解釋，其背後均顯示中國大陸已是世界大國之一，任何一國均無法忽視所帶來的經貿、政治、軍事、文化與外交等影響。

如今台美係在美中對抗下似乎獲得美方頻頻關注，許多美國的國會議員頻頻訪台，也讓台灣政府與民眾感到欣慰，但本文不禁想問一個假設性問題：先暫時拋開台灣問題不論，若當時中華民國政府並未戰敗，繼續留在「大陸地區」實施民主制度的發展，數十年過去可能也會成為世界第二大強國，這時美國政府會採取對抗還是繼續交流？仍會繼續堅持自由民主陣營站在同一陣線嗎？有否可能同樣採取對抗之姿？任何人若熟悉美國的政治邏輯，符合美國利益的才是白宮所在乎的重點，是否為民主或獨裁政體恐怕非美國政府首要關切的。

然而國際社會無法讓人們改變過去的歷史，但反而能透過假設性的提問來對照當今的美中對抗。以美國的角度來說，無論競爭對象為何？凡是不符合美國國家利益的均為對手、防範對象，相關的制裁手段將鋪天蓋地襲來。「中華民國在台灣」已深耕70，也轉型成為世界上最為成功的民主國家，但卻是在對抗下的中美關係獲得些微關懷，無論是美國對於北京的不滿、戒慎恐懼；或是美國重視台灣的晶片製造、地緣位置、民主政體等，美國對於誰是敵人？誰是棋子？誰是朋友？均從美國的利益出發，至於當事國所關切的利益，若非完全符合美國期待，最終仍有可能成為下一個被拋棄的對象。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※