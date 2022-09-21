民進黨政府、海內外獨派團體等透過美國會議員共同推動的台灣政策法，從法案內容到嘗試跨越中國大陸紅線的企圖與跨度，引起各方有識之士關注。由於國民黨過份孱弱，絕大多數國民黨公職追逐於討好所謂主流民意，導致政治的輿論和主動權，近年始終掌握在民進黨手中。國民黨成為尾巴黨，藍營菁英也如散兵遊勇、東倒西歪，其影響正如今日之台灣社會，失去政治平衡的聲音。

台灣長年任由美國主導政治、軍事等諸多層面，尤其在民進黨執政下，一面倒親美的政策，更嚴重丟失主導權與自主空間，幾乎等同美國接管的台灣政策法，便是其產物。民進黨一面倒地配合美國，而國民黨也選擇同民進黨比賽親美的結果，兩岸情勢未來只會越來越險峻，即使實現政黨輪替由國民黨上台，美國主導台灣的現狀依舊不會有絲毫改變，更不可能有機會改善兩岸關係。

依現狀持續發展下去，台灣朝野不斷配合美國拱火，其結果必然使兩岸和台海局勢不斷惡化，而不斷測試中共底線的結果，北京遲早將被迫以武統形式，大幅推進兩岸統一的進程。中共在二十大結束後，極可能單方面採取更加積極的行動，台灣的現狀明顯無法維持，台灣勢必淪為中美未來角力的主要戰場。

即使政黨和政客皆無法期待，台灣社會仍應存在多元的聲音，以形塑不同的思維。換個不同於一面倒親美的角度：既然美國能在其國內推動台灣政策法，我們怎麼不能依中華民國的一中憲法，以台灣為主體，積極推動兩岸關係法？

當藍綠政客為自身選舉利益，以不同的形式譁眾取寵，將戰爭與和平視若兒戲或把政治演繹成鬧劇。台灣民間仍可共同努力追求務實的兩岸關係。畢竟，一旦兩岸關係嚴重脫離現實和務實，最終必然造成兩岸人民被推向戰爭的悲劇。

不同於台灣政策法。兩岸關係法反而應明確界定兩岸同屬一中，讓台灣明確回到一個中國的框架，使兩岸得以在同屬一個中國的前提下，以化解內部歧異的方式，共同拆解可能引起戰爭的導火線，並將心懷不軌的外部勢力排除在外。

台灣雖有兩岸人民關係條例和中華民國的一中憲法，但不僅民進黨反對一中，國民黨也對一中盡可能迴避，最終讓兩岸一中的框架尚存，內涵則掏空殆盡。

台灣本應積極面對兩岸統一的問題，即使很難走到談判的階段，初步且務實的政治行動，仍可對兩岸關係產生積極的影響。藍綠政客只忙於討好主流民意。台灣不台獨，北京不武統，早已是一種過時的想像，終究脫離兩岸政軍現實。維持現狀逐漸被北京視為變相台獨，因此部分國民黨和藍營菁英，依北京視角及標準，可能與蘇貞昌和林飛帆等人同列台獨頑固分子清單，距離並不遙遠。

台灣社會因藍綠政客的自私，及美國壓倒性的影響力，已習慣於各種不切實際和超乎現實的政治認知與表述。台灣理應要有自身理性避戰的道路與選擇。

（作者為財團法人民意調查文教基金會祕書長）

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