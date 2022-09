美國總統拜登,接受老牌節目60分鐘專訪時,第4次在鏡頭前說,如果台海發生戰爭,美國會派軍隊為台灣打仗。事後白宮幕僚,除了念經般念著「美國政策沒有改變」以外,還說,「三軍統帥有他自己的看法」。用「三軍統帥」這個詞,意思就是說,拜登有權派兵。所以,拜登到底說了什麼?在操作什麼?目的是什麼?

主持人:「我們講清楚一點,不像烏克蘭,美國男女軍人,會在中國『侵略』台灣時防禦台灣?」(U.S forces, U.S.men and women will defend Taiwan in the event of a Chinese invasion?)

拜登說:「Yes」

拜登在鏡頭前說會派兵防禦台灣,總共講了4次。依次是2021年8月,2021年10月,2022年5月,跟這一次。這4次,面對鏡頭公開講,如果把它當成拜登腦子不清。那是對美國的誤判。

拜登在做認知作戰。在指控中國大陸為侵略者,在對中國大陸施壓,也在鼓勵台獨。很多人對拜登這樣說,很震驚。但是,只要把美國針對中國的長期作為,跟最近的台灣政策法條文一起看,就會知道,拜登這樣說,不但是美國長期戰略下,自然而然的結果。也等於是台灣政策法的白宮版。

美國沒有要放過中國,也不會放過中國。不論中國如何委曲求全,如何妥協,都沒有用。

更重要的是,主持人提問旁白了「美國承認台灣是中國的一部分」,然後問拜登。

拜登說:「我們長期信守承諾,也就是一中政策。台灣會自己決定它的獨立,(make their own judgements about their indepence)我們不會鼓勵,他們會自己做決定。」

注意!大家都忽略了這句話的重要性。

明明中美三公報寫的是,台灣是中國的一部分,由「海峽兩岸的中國人決定」。現在在拜登嘴裡,竟然變成「中美同意」由「台灣單獨決定自己的未來」。拜登說,由台灣決定他們自己的獨立。意思是,台灣有權自決,中國不得干涉。說「我們沒有鼓勵」,意思其實就是,美國不鼓勵,但是我們支持,並要出兵保障台灣獨立。

台灣是中國的一部分,中國當然反對台獨。但拜登說「台灣要自己決定獨立,並且我們會為台灣出兵。」

不要再以為拜登會對中國鬆手。美國2020年大選時,許多專家希望拜登當選。我在2016年說,不論民主黨還是共和黨上台美國對中國的敵意已經是共識。2020年我說,拜登更難對付,因為他絕對不會對中國友善,反而會拉攏西方世界,圍堵中國。

台灣很多人以為,那我們就安心當美國第51州吧!問題是,美國是要攻擊中國,並不是要保護台灣。美國需要掏空台灣,控制台灣所有的一切。

美國CIA跟台灣軍情局長楊靜瑟會面,地點還是在CIA裡面。要知道,軍情局的工作,是對大陸情報,楊靜瑟是美方欽點的人。事實上,現在,在台灣軍隊跟情報體系能晉升的,都必須是跟美國關係密切,美方信任,美方點頭的人。美國對台灣政治、軍事、教育、科技跟社會的控制,也在徹底化。

中國是美國維持霸權的阻礙。所以,美國不會容許中國的強大、統一甚至好好生活著。不管中國如何愛好和平,如何忍讓,都沒有用。美國給中國寫了劇本,並且,要逼著中國照劇本走。

美國給中國的劇本,是中國要為美國富強與霸權,貢獻所有。中國必須沒有高科技,必須僅僅溫飽不得富裕。中國必須沒有文化力,中國人民必須戀慕美國。美國必須掌控中國的科技力與資本。中國必須分裂,不得統一。必須在美國規定的時間,以美國的方式,按照美國的音樂跳舞。

中國如果繼續跟隨美國音樂跳舞,戰略空間將會越來越小。看清楚局勢,做最好的準備,做必須做的事,破美國局。這是唯一之路。

(作者為作家)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※