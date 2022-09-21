美國總統拜登，接受老牌節目60分鐘專訪時，第4次在鏡頭前說，如果台海發生戰爭，美國會派軍隊為台灣打仗。事後白宮幕僚，除了念經般念著「美國政策沒有改變」以外，還說，「三軍統帥有他自己的看法」。用「三軍統帥」這個詞，意思就是說，拜登有權派兵。所以，拜登到底說了什麼？在操作什麼？目的是什麼？

主持人：「我們講清楚一點，不像烏克蘭，美國男女軍人，會在中國『侵略』台灣時防禦台灣？」（U.S forces, U.S.men and women will defend Taiwan in the event of a Chinese invasion?）

拜登說：「Yes」

拜登在鏡頭前說會派兵防禦台灣，總共講了4次。依次是2021年8月，2021年10月，2022年5月，跟這一次。這4次，面對鏡頭公開講，如果把它當成拜登腦子不清。那是對美國的誤判。

拜登在做認知作戰。在指控中國大陸為侵略者，在對中國大陸施壓，也在鼓勵台獨。很多人對拜登這樣說，很震驚。但是，只要把美國針對中國的長期作為，跟最近的台灣政策法條文一起看，就會知道，拜登這樣說，不但是美國長期戰略下，自然而然的結果。也等於是台灣政策法的白宮版。

美國沒有要放過中國，也不會放過中國。不論中國如何委曲求全，如何妥協，都沒有用。

更重要的是，主持人提問旁白了「美國承認台灣是中國的一部分」，然後問拜登。

拜登說：「我們長期信守承諾，也就是一中政策。台灣會自己決定它的獨立，（make their own judgements about their indepence）我們不會鼓勵，他們會自己做決定。」

注意！大家都忽略了這句話的重要性。

明明中美三公報寫的是，台灣是中國的一部分，由「海峽兩岸的中國人決定」。現在在拜登嘴裡，竟然變成「中美同意」由「台灣單獨決定自己的未來」。拜登說，由台灣決定他們自己的獨立。意思是，台灣有權自決，中國不得干涉。說「我們沒有鼓勵」，意思其實就是，美國不鼓勵，但是我們支持，並要出兵保障台灣獨立。

台灣是中國的一部分，中國當然反對台獨。但拜登說「台灣要自己決定獨立，並且我們會為台灣出兵。」

不要再以為拜登會對中國鬆手。美國2020年大選時，許多專家希望拜登當選。我在2016年說，不論民主黨還是共和黨上台美國對中國的敵意已經是共識。2020年我說，拜登更難對付，因為他絕對不會對中國友善，反而會拉攏西方世界，圍堵中國。

台灣很多人以為，那我們就安心當美國第51州吧！問題是，美國是要攻擊中國，並不是要保護台灣。美國需要掏空台灣，控制台灣所有的一切。

美國CIA跟台灣軍情局長楊靜瑟會面，地點還是在CIA裡面。要知道，軍情局的工作，是對大陸情報，楊靜瑟是美方欽點的人。事實上，現在，在台灣軍隊跟情報體系能晉升的，都必須是跟美國關係密切，美方信任，美方點頭的人。美國對台灣政治、軍事、教育、科技跟社會的控制，也在徹底化。

中國是美國維持霸權的阻礙。所以，美國不會容許中國的強大、統一甚至好好生活著。不管中國如何愛好和平，如何忍讓，都沒有用。美國給中國寫了劇本，並且，要逼著中國照劇本走。

美國給中國的劇本，是中國要為美國富強與霸權，貢獻所有。中國必須沒有高科技，必須僅僅溫飽不得富裕。中國必須沒有文化力，中國人民必須戀慕美國。美國必須掌控中國的科技力與資本。中國必須分裂，不得統一。必須在美國規定的時間，以美國的方式，按照美國的音樂跳舞。

中國如果繼續跟隨美國音樂跳舞，戰略空間將會越來越小。看清楚局勢，做最好的準備，做必須做的事，破美國局。這是唯一之路。

（作者為作家）

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