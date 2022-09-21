世界衛生組織總幹事譚德塞宣布疫情即將結束，大陸領導人恢復外訪，20大後各項國際交流可望逐步恢復，台灣也研議放鬆邊境管制，商務旅行將優先復原。兩岸民間交流因疫情而隔絕近3年，可望重新開放。兩岸社會關係基礎深厚，但近年因疫情與政治分歧，相互的好感逐漸流失，兩岸官方應及早做好重啟交流的準備，以免擴大交流反而製造對抗與敵意。

期待兩岸春暖花開

應該從陸委會做起，2021年2月23日邱太三在接任陸委會主委時表示，「後疫情時代，兩岸交流勢必要恢復，這段期間也有很多對兩岸未來能春暖花開的期待，自己會秉持這個期許竭盡全力」，「春暖花開」成為人們對邱太三的期待。

但是，過去一年半以來，兩岸不但未春暖花開，反而充斥口水叫罵聲，邱太三同場致詞中所說：「政府跟陸委會對中國大陸從沒有惡意，各項措施的推動都是務實，並能夠增進兩岸交流正向效益，期待雙方未來能務實面對，在正面效應前提下積極推動」，這句話顯得諷刺。

邱太三9月7日以視訊方式向美國智庫發表演講，針對緩和當前台海情勢提出了4點意見：一是認為大陸「恃強而自負無法服人」；二是「以人民為中心」應成為兩岸風險管控的主要關切；三是敦促北京務實溝通降低兩岸間的誤解與誤判，避免台海局勢陷入失控危機；四是台海的安全攸關各方利益，台灣戰略的重要性，植基於民主制度與價值。他並強調，「我們不接受任何『解決台灣、侵犯主權』的所謂政治方略或制度安排」。

這四項交往原則，聽起來並沒有緩和台海情勢的打算，主要是一開始那句「恃強而自負無法服人」，頗有「先下手為強」的味道，等於先打大陸一巴掌，聽在大陸耳中想必極不舒服，這不是善意的姿態。

難怪大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，這4點意見實際上是「極力掩飾『民進黨當局』依美謀獨、抗中保台導致台灣形勢緊張的事實，是顛倒黑白、混淆是非，擺出緩和的姿態來甩鍋大陸、欺騙世人」。朱鳳蓮更明白的指出，大陸一貫主張通過平等協商實現「和平統一」，而體現「一個中國」的「九二共識」，就是兩岸相互尊重的政治基礎。「民進黨當局」否定「九二共識」就是「一手關閉了兩岸平等協商的大門」，說明他們「根本沒有緩解兩岸緊張形勢、以和平的方式解決政治分歧的誠意」。

創造兩岸互利共榮

這幾年來大陸始終堅持透過「融合發展」邁向「和平統一」，希望兩岸經由「平等協商」實現和平統一。只是，民進黨人一聽到「統一」立即豎起「抗中牌」，兩岸別說協商，連正常交流都無法達成，這是兩岸關係陷入僵持的主因，誰來擔任陸委會主委，都無法打破這種僵持的格局，更別說回到馬英九時代兩岸和平共融的狀態，致使兩岸長期累積的善意不斷流失。

前副總統呂秀蓮在接受中國時報訪問時，認為美國《台灣政策法》，原本是台灣的和平紅利，但美、中陷入對抗漩渦，她擔憂和平紅利恐變成戰爭「黑天鵝」，更糟的是，人民開始擔心「台灣是否失去主導性」？民進黨恃美而驕、肆意反中，更在美國的保護下，極大化「國家安全」的定義與範圍，把內部制衡與反對力量一律視為安全威脅加以打擊，真正目的只是為了鞏固政權，保護自己的政治利益，台灣累積30年的民主成果迅速流失。

「和平」是兩岸關係最高價值，也是台灣的主流聲音。兩岸「和平往來」是主流民意，「抗中保台」只是民進黨的選舉策略。民進黨擅用中國崛起、中共嚴防顏色革命、美中衝突激化、國人嚮往自由民主生活的複雜情勢，多次贏得選戰。超過6年的「類威權」統治，並未改變台灣嚮往和平、中華民族互利共榮的社會結構。民進黨政府應及早體認民意現實做出調整，否則2024將遭民意浪潮吞噬。陸委會捨棄口水戰是改變的開始，若兩岸對話不再刺耳，兩岸民間交流的擴大，才能帶動兩岸關係的改善。