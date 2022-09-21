總統蔡英文921下午到花蓮南區勘災，並特別與慈濟證嚴法師會面。蔡英文此舉很明顯是為了進行「雙重補救措施」，一方面是對日前未與花蓮縣政府進行震災視訊會議造成的民怨進行彌補，另一方面則是試圖挽救阻擋疫苗採購之說引發軒然大波後的民調大滑落。

台東池上18日出現規模6.8強震，花東地區一片災情，中央通知，蔡英文當天晚上6點要與台東及花蓮縣政府舉行視訊會議，兩個地方政府相關人員全員到齊，枯等2個小時，蔡英文直到晚上8點才上線，且低頭念完稿子後率領一干要員直接走人，不但完全沒有聽取地方政府報告災情及需要中央支援之處，蔡英文甚至沒有跟花蓮連線，遭到地方官員痛批是「最冷血、無意義的防災會議」。

近日慈濟慈善基金會執行長顏博文在內部活動時表示，去年欲捐贈BNT疫苗，遭到多位政商人士勸退。這番話被認為證實了蔡政府阻擋民間採購疫苗。對此，親綠名嘴及1450網軍連番霸凌顏博文與慈濟，甚至指責證嚴法師是中共同路人云云，民意為此炸鍋。

民進黨政府看苗頭不對，蔡英文與行政院長蘇貞昌緊急向花東致歉，蔡英文並安排相關行程示好。蔡英文知錯能改，也算是識時務，但是她的這些舉動是讓人民有感還是更反感，有待觀察。畢竟綠營名嘴和網軍還在繼續狂批慈濟和地方政府，中共同路人之說依舊甚囂塵上，這就給人一種兩手策略的惡感。蔡英文放軟、攏絡人心，卻放任網軍繼續抹黑、抹紅，殺傷力絲毫不減。

這種白臉、黑臉交替上場的策略，有多少真心認錯、與人為善的誠意，人民看得一清二楚。民進黨政府想要補破網，只怕越補洞越大。