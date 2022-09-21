台北市長選舉在長照政見上激出了火花，國民黨候選人蔣萬安提出：「長照三支箭」，民進黨候選人陳時中反譏：「門外漢」、「四個不懂」。身為北市民一則以喜、一則以憂，喜的是：全台老化程度最高的北市，長照問題被市長候選人重視；憂的是：選民看不到牛肉在哪裡，卻看到口水滿天飛。

至今年7月，北市65歲以上老年人口有50萬零755人，達20.34%，今年1月，台北市率先跨越門檻，正式邁入超高齡社會，為六都中第一個超高齡直轄市。

高齡者中，約10萬長者屬程度不等的失能，但日照或住宿型機構等長照資源嚴重不足，北市43家老人日間照顧機構，收托量僅1684人，住宿型長照機構仍有4000張床的缺口，高達數百人候補中。

蔣萬安已經看到台北市對住宿型長照機構的需求，提出以3億補助從聯醫增加500張長照床，等於一床60萬，陳時中以法令反駁：聯醫是一間醫院的執照，長照床位上限為「200床」，再指出，以現行法規，無論是3億或是半年時間都無法達成，就姑且不論「護病比」、「照護比」的差異。

陳時中是否提出對長照機構需求的因應對策？沒有。他僅將中央的長照1.0與長照2.0的預算金額與服務體系做一對比，並提出2019年因應總統選舉時「長照2.0升級版」—補助長照機構住民、身障機構補貼與日照補助、擴大外籍看護工家庭喘息服務等政府補助型計畫。

但不知是有意或健忘，當時他針對全台缺口超過5萬張床，提出計畫斥資50億元補助，在88個鄉鎮市區增設平價的住宿長照機構。更要問的是：這50億元補助，針對「資源不足區」也包括台北市信義區，試問陳時中：有何具體計畫來落實？

當時還有另一隻未發的箭：為對所有社福長照機構有個5年計畫，即私立機構每床每一年補助2萬元，公立機構則1萬，並藉補助來要求機構過往管理上、空間配置、超收等問題，使其逐年改善。試問陳時中：有何具體計畫向中央要求落實於台北市？

要提醒的是：目前競選的職務是台北市長，衛福部政務經驗是可做為北市長照政策規畫的基石，但市民要看市政的牛肉在哪裡。

2020年內湖區違法長照機構失火造成3人死亡事件，燒出許多問題，從弱勢長照家庭的無奈、長照機構設立與稽查、北市社政衛政長期未能整合等，此一問題至今未改善，看不到陳時中提出具體因應對策，只聽到他指責對手：「四不懂」、「門外漢」、「多讀書」。

在認知症、失能長者中，近兩成有住宿型機構需求、1至1.5成有日間照護需求，推估至2030年，日照需求將達3000人以上，北市長照資源呈現嚴重不足，如此推算，資源布建的速度根本趕不上人口老化速度。

北市在硬體方面，遇到的空間問題，地狹人稠、租金高，成立照護機構難度都高，政府必須盤點公有空間並有效釋出，但芝山國小閒置教室規畫成日照計畫，卻遇到家長抗爭反對。

北市雖有豐富的醫療資源，長照設施卻貧瘠，身為全台六都中老化第一的北市，希望看到候選人能端出長照的牛肉，針對過去北市社政衛政的雙頭馬車、忽視溝通的長照政策、未能整合各局處資源的長照建設等提出具體政見，這才是市長的格局與視野。

（作者為長照政策研究者）