為了駁斥民進黨對自己辛辛那提論文的「抹黑、誣蔑」，民眾黨新竹市長參選人高虹安特別召開記者會澄清，引據的真確可信，足以清掃流言，讓蓄意製造不實消息者啞口無言。但是，由於其中帶出了「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」的話語，遂遭到綠營的猛烈抨擊，批評其「傲慢」、「學歷歧視」，引發另一波的議論。

名校出身且又名列前茅的高虹安，儘管可能在不經意之間流洩出在台灣常見的「名校情結」，但實際上高虹安既已為其用語之不精確道歉，而且就整個話語脈絡而言，原就只是針對林智堅的論文抄襲作對比，並無刻意貶低中華大學夜間部之意。但是，民進黨「斷章取義」，故意割裂原話語前後脈絡，掩蓋了其話語中最關鍵的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事」。

言下之意，是指即便讀較後段中華大學夜間部也未必就真的不如台大、台師大等名校，但「灌水」卻是真正可議的，更重要的是，她是踏踏實實、經得起檢驗而取得的。但是，整個民進黨卻無視於此，轉移焦點，刻意扭曲原意，全面出征圍剿，企圖「坐實」高虹安的罪狀，幾成現代「文字獄」的羅織，這才是用心卑鄙之處。

高虹安自述的學經經歷，北一女、台師大、台大、斐陶斐，嚴格而論，其實也沒有什麼了不起，比她高明的政壇人士，不知有多少；但她在毫無政治、財團的背景下，能勤勉向學，取得如此成果，相較於偷機取巧、憑藉關係鍍金、洗學歷，又被兩所大學認證抄襲的林智堅，無疑是可以作鮮明對比的，硬要以「菁英意識」栽贓，大作其負面文章，恐怕這群人心裡才是真正有「學歷歧視」的吧？

自從林智堅的論文抄襲案破解了民進黨吹捧渲染的治績神話後，民進黨的真實面目逐漸呈露於世人眼前，聲望日趨下滑，選情更岌岌可危，民進黨缺乏自省能力，不思從根源上自我改進，反倒以「洩憤」的心態，爪牙四出，紛紛針對可能危及於其選情的對手，施以毫無根據的「潑髒水」手段，歷數之下，從柯志恩、張善政、許淑華、林耕仁、謝國樑，乃至到高虹安，亂槍打鳥，幾乎如出一轍。

民進黨就如一塊汙黑的抹布，到處亂抹，其實只更顯其不堪、更令人唾棄而已。

（作者為退休大學教授）