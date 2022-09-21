921上午沒有地震，「地震警報演習」手機狂響，搭配著蔡英文總統一日視察花東災情的趕路行程。一路南下巡視「會議、動員、勘災」，讓這位近來已經素聞「冷血」的總統彷彿動起來了，但「快閃」風格依舊。

最初勘災行程發布並未有「拜訪慈濟」，臨時加入「求見」，獲得證嚴法師同意見面，原因自然是基於蔡英文聲望近來大幅下跌。之前因為「力挺林智堅論文、放任陳時中擋疫苗」，再多添一筆「最冷血又無心處理救災」，蔡英文固若金湯的民調支持也被攻破5成防線，尤其年輕人與中間選民流失，綠營死忠基層也開始出現「賭爛」聲浪。

拜訪慈濟證嚴法師的用意，蔡英文當然為求化解「疫苗、地震」兩大災劫。平時不燒香，政治人物總在選舉旺季這才開始尋求宗教圈的支援，但總統府新聞稿以「感謝慈濟醫院投入此次救災工作」，明明就是「慈濟」，卻不寫慈濟主體、也不寫證嚴上人，刻意縮小了慈濟的功勞規模，同時也依然精準撇清政府救災不力的責任。

也因此，倘若政治解讀蔡英文因為民調下滑而「心慌了」，未免太小看這位能夠600多天「拒絕讓媒體近身採訪」的蔡總統！長期遠離輿論話題，等待爭議轉移，活在防火牆內的執政豪賭，已經讓蔡英文穩穩度過疫情、萊豬、公投、補選等幾大考驗。如同在BNT疫苗爭議中，瞬間出手收割了民意焦慮，也借力台積電稀釋郭台銘，這才是蔡英文操弄政治的實力能耐。求見證嚴法師，只是一如既往「準確出手的好時機」！

這次在中央災害應變中心「無視」花東震災，只是蔡英文絲毫未變的「習慣、高度」，幕僚安排也習以為常「排除地方、遠離基層」。尤其面對花蓮與台東兩縣是「藍營女將」執政，尤其花蓮還有強悍的傅萁勢力，歷來蔡英文乃至民進黨官員一向也幾乎只有「助選、災情」才會踏足花東。

日前行政院長蘇貞昌終於到花蓮勘災，行程完全不與縣府協調，彷彿「躲貓貓」，10分鐘前才要求從玉里改到花蓮，氣得傅萁破口大罵。這才是政府勘災的「實相」！縣長與立委遠在90公里外，倒是民進黨花蓮縣長參選人谷辣斯與院長一起勘災，依然滿滿的政治算計。

說來諷刺，蔡英文月初才專程到花蓮為谷辣斯站台助選，支持花蓮人表達不同政治意見的「不恐懼運動」。民進黨顯然忘了，花蓮是1950年全台灣最早施行地方自治的縣市，面對政治選舉堪稱「老江湖、老司機」，真正恐懼的也就只有「難以預料的地震」以及「不負責任的政府」而已！

花東這次震災位置，都集中在兩個縣的縣境邊緣村鎮，但橋梁鐵路等基建破壞嚴重，遠非「縣府預算、慈濟救援」可以作為。蔡英文或蘇貞昌究竟會花多少「力氣、預算」指示災區整建恢復？這已經在輿論焦點之外，對民調支持也沒有具體幫助了，災民能有多少指望？

（作者為資深媒體人）