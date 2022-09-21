今年底的九合一選舉，由於蔡政府在防疫政策上不斷引發重大爭議，加上蔡英文下令全黨硬挺抄襲論文的林智堅、兩岸關係持續惡化，蔡英文的政策表現漸受質疑和挑戰；蘇內閣對台南殺警案、柬埔寨詐騙案的反應造成社會不良觀感，推動「數位中介服務法」，引發扼殺人民言論自由的爭議等等，在各種新舊民怨的累積與刺激下，民進黨的選情跌進新谷。更值得關注的是，民進黨一向賴以自豪的年輕族群支持度，已經出現了鬆動甚至流失的傾向，更預示了台灣政治極可能重新洗牌，即將進入地殼大變動的新階段。

以青年為芻狗的反噬

根據台灣民意基金會公布的最新民調，蔡英文總統聲望43.8%，比8月減少了1.9個百分點，在短短兩個月內重挫9.2個百分點；相較上個月，非常贊同者銳減7.2個百分點，在中性選民這一塊，有高達5成8不贊同她的施政。台灣民意基金會董事長游盈隆直指，這意味著蔡英文在過去1個月流失約140萬鐵粉，逼近新執政困境的臨界點。

值得注意的是，20到34歲選民向來是蔡英文打天下和治天下最忠誠的支持者。但9月民調若與7月相比，20至24歲支持蔡的人下滑26.1個百分點，不贊同者激增20.2個百分點；25至34歲支持者減少11.3個百分點，不贊同者激增13.8個百分點，顯示蔡英文的年輕鐵票有鬆動現象。

再根據台灣民意基金會9月16日發表的民調顯示，在政黨支持傾向上，民進黨支持度為22.4%、民眾黨20.9%、國民黨15.4%、時代力量6.4%、台灣基進5.9%、其他政黨1.5%；25.5%民眾未特別支持特定政黨。與8月民調相比，國人政黨支持傾向產生巨變，執政的民進黨雖仍居國內第一大黨，但支持度重挫7.8個百分點；民眾黨支持度則激增7.5個百分點，突破2成，再度彎道超車國民黨，緊追民進黨，只落後民進黨1.5個百分點。

這一現象說明了兩點，一是過去民進黨仗恃代表本土唯一政黨的傲慢心態，多年來享盡政治紅利卻逐漸墮落，即使支持率偶有滑落，卻囂張放言「不然你要投給國民黨嗎」，始終不思檢討也無意長進；過去是無從選擇又不願改投國民黨，但民眾黨等第三勢力出現後，不滿民進黨的民意，尤其是年輕族群的壓抑開始有了新的出口，後續各大小政黨的量變與質變將如何激盪盤整，深值觀察。

政權輪替的號角吹起

二是民進黨一再的沉淪並未使得國民黨實質獲利，這對一個擁有38席立委，兩都12縣市長，及數百位地方民意代表的最大反對黨而言，無疑是一個嚴重警訊；國民黨籍候選人為了追求勝選，很可能將積極轉向尋求中性選民的支持，未來泛藍陣營在新民意結構的衝擊下，是否會在2024總統、國會大選時進一步分殊化，重新整合，亦堪玩味。

長久以來，民進黨一直覺得「抗中保台」、「芒果乾」及「年輕人」都是他的禁臠與操作選戰的王牌，再加上收緊統管的媒體與無所不用其極的網軍，蔡英文更是打造出她自詡東方不敗的「新民主威權體制」。然而盛極而衰，從長期的低薪環境、都會區的高房價；到詐騙集團橫行，年輕人被騙淪落異鄉時求救無門；達官顯要以論文抄襲而輕鬆取得學位，認真苦讀的青年學子卻得打工與借貸來完成學業；惡性操弄抗中牌而陷年輕人於上戰場的風險中。如此多「以青年為芻狗」的愚弄政策，終究會激起懷抱希望與理想一代的覺醒。

年輕世代是國家未來的希望，更是網路時代政治趨勢的發動機，心中只有選舉的辣台妹，面對青年支持度的流失，將會採取什麼樣的反操作，固然令人細思極恐；更重要的是，從現在開始到2024大選，這一年多的時間才是關鍵期，當政治板塊開始鬆動，政權輪替的號角又吹起，且看誰能掌握民意新的變化與脈動。