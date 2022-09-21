8月18日，拜登接受媒體專訪，四度揚言會派兵協防台灣，條件是若中國對台灣發動「前所未有」的攻擊。按劇本，白宮隨即重申美國對台政策不變，否認拜登的表態是國家政策的挪移。

一再耍弄變不出新花樣的老把戲，換作是別國元首，早已無法引起關注，但美國總統這位置畢竟是「世之名器」，在過往，是實至名歸的「一言興邦一言喪邦」，但現在，拜登不斷濫用名器滿嘴跑火車，其實是國力走衰的徵兆，不能僅用「選舉語言」視之。

草包綠委，按例高潮自嗨，將拜登的虛假聖旨解讀為「戰略清晰」，「戰略明確，戰術模糊」，當然也不乏側翼學者敲邊鼓，誇稱拜登畫了紅線，沒在「跟你模糊」，一堆修辭，天花亂墜。

無論真嗨假嗨，原先綠營鼓吹「靠自己不靠美國」的風向，現在又得反向再吹「美國可靠」，既然沒有定解，也就只能亂吹，累不累啊？

究其實，拜登只是在「戰略唬爛」，好維穩選情與話語權，為在「台灣政策法」上的龜縮挽尊。

若真不惜犧牲美軍男男女女的生命保衛台灣，別把日期壓在不可知的未來，搞虛假紅線，現在就請出兵討回「海峽中線」，解放軍演習幾次，美軍就演習幾次，言詞都是屁，行動才是真。

總統負責唬爛，團隊負責澄清，在這個選前分工的背後，五角大廈正悄悄改變部門結構，將台灣業務從東亞辦公室轉移到「中國辦公室」，前五角大廈官員解讀，這是美國傳遞「對台關係是對華關係的其中一部分」，好讓北京滿意。

將「台灣政策法」涉及主權象徵的部分移除，同時將國防部組織重整成「中國台灣」，請告訴我所謂「戰略清晰」是哪裡清晰？多賣軍火倒是很清晰，但這與出兵保衛台灣可是兩回事兒。

誠然，是有些美國鷹派對五角大廈的組織變動很不滿，選在「台灣政策法」亮相的時機點很糟糕，但有人升溫台海局勢，就有人降溫，升降之間，將溫度調整在美國利益最大化的範圍內，恰恰就是「戰略模糊」的真諦。

然後，隨著行政部門的降溫舉措，總統再跳出來表演「出兵保台」的口惠，以供各界「曲解」，好避免溫度降太低，這雙簧唱得絲絲入扣不是嗎？

台灣問題是美國行政系統與國會系統內部鬥爭的戰場，也是中美外部鬥爭的戰場，華盛頓智庫隨情勢需要扮演敲邊鼓的角色，拜登以總統名器作為控溫工具，整體策略很清楚 —— 在台灣問題上套利，口水大可盡情亂噴，但絕不玩真的。也就那些一葉障目的反華勢力霧裡看花，隨便解讀，將假戲視為真做。

想看真相，就得看行動。

五角大廈的動態是：2019年，時任印太助理部長薛瑞福(Randall Schriver)將中國業務從東亞辦公室移出，增設副助理部長專責中國議題，東亞辦公室專責協調美國盟友(澳，日，韓，台)。現在將台灣業務併入中國業務(由副助理國防部長切斯Michael Chase主管)，意味著將台灣放在中國框架下處理，以作為美國對中政策的一部份。

行政架構決定擬定政策的方向與執行，未來台灣議題的一切，包含經濟，軍事等實質面向，美國都得從對華政策裡全盤考量，而非只是單純地考慮台美關係，如美澳關係，可跳脫中國框架擬定政策。

從台獨的觀點來看，這是美國矮化台灣的實質作為，對此，藍綠兩黨都不敢吭聲，就柯黨蔡壁如嗆民進黨「要不要抗議」。 可見，台灣政壇對美國的兩手策略心知肚明，卻刻意選擇性解讀，可恥地慣性愚民。

對美國，台灣求一個言行一致的清楚表態，為何如此困難？說到底，美國雖想拿台灣問題遏制中國崛起，但硬幹實力不足，因此又不敢玩太大，只好打游擊，旨在騷擾。騷擾仍討不到便，只好拿總統名器出來不斷放煙霧彈。

從川普到拜登，美國幾乎所有對華攻擊都達不到預期效果，僅在科技戰上一時卡住了中國的脖子。然而，即便在科技戰場上，跨國美企也不是堅定的美國隊，反而加緊遊說國會對華鬆綁，拜託行政單位在出口審查上放水。科技戰尚且投鼠忌器，其他戰場上美國的捉襟見肘就更不必說了。

「台灣政策法」已是下猛藥的頂點，看起來具核彈級的威力，但拿拔掉「獠牙」後的刪節版令人發噱，形同再度向外界證實，美國終究無法真按下發射鈕。行政龜縮使得此法虛有其表，讓國會演完這一幕，白宮還是得回到現實，謹慎調控中美關係。

拜登就是昏君無誤，美國名器除了霸權寶座上的總統，還有美元，軟實力，與歐洲盟友，其中最重要的是美元。

昏君沒收阿富汗與俄羅斯外匯儲備，深刻打擊了美元信用，以致俄方順勢聯合能源國家，推動去美元化運動，中國於此無縫接軌，印度也隨勢接棒。美元信用破產，無疑是2022年最重大的歷史轉折點之一，拜登濫用名器，亦將成為美國的歷史罪人。

公平地說，利用總統之位胡說八道，拜登恐遠不如川普，但連續兩屆總統信口雌黃，象徵著這個帝國已透支了實力在苦撐顏面，根本沒能力與中國一戰。

當然不能排除，日暮西山的美國最終會狗急跳牆，搞「民粹出兵」。但與中國「首戰即終戰」，因為中方顯然想等到有全勝的把握才會出手，屆時美國敢軍事介入就是必敗。

這就是「台灣政策法」背後的故事，美國議員認為要打就現在打，先發制人才有贏面，再拖幾年就沒戲了。問題在於，經過了阿富汗醜態，與俄烏衝突泥淖，拜登根本經不起勝率不足5成的台海戰爭。

因此只好唬爛，也只能唬爛。（作者為自由撰稿人）

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