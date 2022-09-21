台電日前宣布，10年內將投資5645億元，全面提升全國電網韌性和應變能力。這是台電史上最大的單一計畫投資，消息一出，立刻對電網相關企業注入強心針，包括智慧電表、電表晶片、電表模組、傳輸和配電等企業，成為投資新貴。

蔡政府的電網升級計畫將採「分散、強固、防衛」三大主軸，改善甚至改變目前過度集中且依賴主幹線的電網結構，以提升全國電網面對突發事故應變能力，限縮停電影響範圍。

台灣區域電力不均，電力長期須南電北送，但電網老舊且過於集中，只要單一電網設備發生事故，往往牽連整個電廠的機組跳電，近年來層出不窮的停跳斷電事故，凸顯電網不足應付用電需求的這個問題確實已迫眉睫，加上綠電併網將逐年增加，而綠電間性發電特性，也催生智慧電網，因此政府提出電網革命，確實有其必要。

不過，這個宏大無比的計畫，仍有值得商榷之處。首先當然是資金來源。行政院預計編列1500億元預算，支持台電長期資本支出，明年度會編列公務預算，但行政院也不排除未來可能使用特別預算。畢竟在政府長期壓抑電價的政策下，台電虧損如雪球越滾越大。根據台電的財報，截至7月底台電累積虧損達1647億元，已超過半個資本額，且負債比率9成，10月電價會議在即，通膨壓力未減，電價凍漲或僅微調的可能性很高，在國際能源價格持續走揚的大環境，台電的虧損只會加大。

總統蔡英文6年任期已編列4次重大特別預算，包含前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫與紓困振興、海空戰力提升等，金額高達2兆1672億元，遠遠超過前總統馬英九8年任內編列的特別預算7717億元。為了電網，恐怕民進黨府政還會編列特別預算，特別預算常態化，惡化財務紀律、形成政府預算的假性平衡，後遺症是政府債台高築的問題遭到掩蓋。

其次，有關解決停跳斷電問題，國內向來有電網派與電力派兩種不同觀點。電網派相信，強化電網韌性、提升電網效率，即可有效減少電力不斷出包的窘境；電力派則認為，巧婦難無米之炊，電力不足才是全台各地跳停電如家常便飯的關鍵因素。這就像是家人沒吃飽直喊餓，媽媽添了好幾副碗筷，認為這樣大家都可以吃得到了吧！但廚房裡準備的菜跟飯，分量都跟以前一樣，並沒有增加。不在源頭增加電力供應，電網再有智慧也是白搭。最直接的一個問題就是：為什麼需要南電北送？不就是因為北電不足嗎？

行政院宣布電網大投資的同時，卻仍未改變2025非核家園的政策，綠電又未能如期如質上線，2023年之後，電力不夠將是無法避免的慘劇。

第三，這次台電的電網大躍進計畫的重點之一是「電廠直供園區」，例如，興達電廠直供南科、橋科，大林電廠直供楠梓園區，通霄電廠與附近的離岸風電直供竹科，台中電廠及離岸風電直供中科，大潭電廠直供新北產業園區和桃園工業區等。行有餘力，照顧民生所需的電網改革能到多少有料羹湯？

政府的電網投資未演先轟動，相關業者可望從令人垂涎的商機中獲利，但是真的能夠解決電力不足的基本面問題嗎？還須觀察。

（作者為資深媒體人）