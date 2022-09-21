稍早因為蔡英文總統日前視察災變中心「唸完稿就走」被批「冷血」，為化解民怨，所以在921「國家防災日」前夕，總統府宣布，蔡英文21日親赴花東，由縣長徐榛蔚和饒慶鈴陪同視察災區了解復原進度及需求，並前往引爆「擋疫苗」爭議的慈濟基金會拜會證嚴法師，感謝慈濟醫院投入此次救災工作。

蔡英文參與防災日演練後，約在上午11時15分抵達慈濟精舍拜會證嚴法師，雙方會面約半小時。慈濟基金會指出，今天總統與證嚴法師僅就救災方面會談，感謝慈濟為震災投入資源救濟，幫助復原家園，並沒有提到疫苗相關事宜。或許這是雙方所期待的結果，畢竟與疫苗有關的問題，此刻實在不宜拿來討論，息事寧人會是最好的結果吧。

只是這一回蔡總統親自到花東慰問，應該遠比到慈濟會見證嚴法師來得重要，但感覺蔡總統留在災區時間似乎來去匆匆，相信花東地區鄉親的感受一樣不佳，無法抹去日前蔡總統在防災中心「唸完稿就走」的「冷血」感受吧？尤其是921「國家防災日」就是選擇在花蓮舉行，所以蔡總統這一趟「一魚多吃」的行程，被輿論用放大鏡檢視。

日前周玉蔻與張雅琴等側翼媒體人批評慈濟，對民進黨所造成的傷害，不只是激起全國慈濟人的反彈而已，蔡英文這一趟親自走訪應該可以挽回一點選票吧？只是我們也沒看到蔡總統在花東地區再一次對花東百姓公開致歉的言行，花東人民就這麼不值嗎？或許是因為藍營執政的縣市，才會像小媳婦一樣，受不到蔡總統一點點關愛的眼神。

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