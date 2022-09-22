中共從1935年8月提出〈為抗日救國告全體同胞書〉（〈八一宣言〉），到1937年9月公布〈國共合作宣言〉（〈共赴國難宣言〉），是中共抗日民族統一戰線由提出到建立的時期。為完成此一戰線，曾先後提出三個口號：「抗日反蔣」、「逼蔣抗日」、「聯蔣抗日」。顯示策略方針運用的轉變。

此一統一戰線的建立，共方稱之為「第二次國共合作」。第一次的國共合作，是指1924年到1927年的合作，國民黨稱之為「聯俄容共」，共方曰實行孫中山的「三大政策」，聯俄、聯共、扶助農工。從第一次合作的決裂，到第二次合作的形成，為期十年。此兩次之分合，共方皆以蔣介石為中心目標。第一次的分合，由「聯蔣」而「倒蔣」。第二次的分合，則由「反蔣」、「逼蔣」、「聯蔣」，而至「擁蔣」，四者皆以「抗日」為訴求，突破蔣之「安內攘外」政策，獲得獨立發展的機會。

關於「反蔣」、「逼蔣」、「聯蔣」，以至「擁蔣」口號、方針的提出及其轉變的時期及原因，就共方資料及其相關研究顯示，頗多紛歧。國方較早注意此項問題者，則為1937年5月初張沖與周恩來的談話，對此方針轉變者的「真因」及「過程」，向蔣之侍從室主任陳布雷報告，留有〈張沖與周恩來談話概要〉，有如下記述：

抗日的民族革命方針，代替了土地革命政策之後，共產黨對於國民政府與蔣先生，仍持絕對反對的態度，而以「反蔣抗日」為一切活動之中心，其後周恩來與張學良在膚施會見（按：即1936年4月9日周、張延安會談），張對蔣氏之抗日態度與抗日準備，言之甚詳，使周深受感動，曾與共黨高級幹部再三討論，嗣並決定「逼蔣抗日」方針，迨25年（1936）秋季以後，紅軍與外間之接觸益多，同時華北情勢亦日緊，特別是綏遠方面情勢，萬分緊張。共黨乃進而提出「聯蔣抗日」，甚至「擁蔣抗日」之口號。

翻拍張學良舊照。（沈明杰翻攝）

〈談話概要〉所記，是周恩來的談話，雖至重要，但亦不免避重就輕，有替張學良開脫「通共」之嫌。甚至有的著作，認為由於張學良延安會談的影響，使中共放棄了「抗日反蔣」，而直接轉向「聯蔣抗日」者，認為：

張學良的聯蔣抗日主張，促進了中共中央的決策。周恩來向中共中央反映了張學良的意見後，大多數人感到：如果反蔣口號，連張學良這樣熱心聯共抗日的人，都不能接受，其他的人，就更難了。因此，聯蔣抗日的問題，終於定了下來。

由於共產國際與中共之間對於統戰的具體目標，未盡一致。國民黨與中共之間，或戰或談的持續。地方反蔣實力派的變化莫測，以及中共本身處境等因素的影響，顯然也造成了中共對蔣方針的矛盾和轉變。在反、逼、聯、擁的方針下，不免呈現重疊和矛盾的現象。即反中有逼，逼中有聯，聯中有擁的情況。反過來看，擁中、聯中，何嘗又沒有逼與反的情況。因此，要想嚴格的釐清它們的界線，是比較不容易的。

惟就上述因素影響和實際情況來看，其「抗日反蔣」的活動，應從1935年底中共中央到達陝北後，與張學良、楊虎城的結合，形成西北大聯合，而以配合兩廣事件，到達一個轉捩點。

中共「逼蔣抗日」的活動，應自1936年8月共產國際的指示，必須以蔣為聯合的對象，而以發生西安事變，到達一個轉捩點。

「聯蔣抗日」的活動，應自1937年2月國民黨五屆三中全會，接受中共的要求和保證，而通過的《根絕赤禍案》，至同年7月抗戰發生。

「擁蔣抗日」的宣誓，則是1937年7月盧溝橋事變以後的事了。

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】