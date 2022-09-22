「兩岸的中秋習俗雖有所不同，但目的都是為了和大家團聚在一起。」今年中秋佳節，台灣青年曾冠穎邀請他的兩岸朋友以及合作夥伴到福建漳州古城，在他創辦的茶文創基地101公館內，一起玩博餅、賞明月、品茗茶、吃月餅、敘家常，「希望能有更多的兩岸同胞能相聚在101公館。」

出生於1988年的曾冠穎是台灣台中人，來到大陸已有18個年頭。而他的爺爺、爸爸則長年在大陸打拚，祖孫三代接力深耕大陸。如今，曾冠穎接棒成為家族茶企新一代掌舵人。在漳州市長泰區，他們承包了600畝茶山，種植東方美人茶、金白龍茶、紅茶等台灣茶系列。

曾冠穎和他父親在茶園勞作。（作者提供）

跟隨父輩「登陸」

1996年，曾冠穎的祖父伴隨台商「西進」潮來到漳州長泰馬洋溪創業，批量種植台灣優質水果。不幸的是，遇上兩次霜凍，他祖父的所有心血化為烏有。

「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來。」2004年，曾冠穎的父親曾永傑帶著他一起來到長泰「接棒」。曾永傑告訴記者，他的計劃是將「花果山」變成梯田茶園。

「登陸」以來，曾冠穎看到祖父開墾荒山的辛苦，見證父親進行產業轉型的努力，也看到了大陸飛躍式的發展。

從起初的「不理解為什麼要這麼辛苦」來這裡，到看著父親的願景一步步變為現實，再到自己接棒掌舵家族茶企努力打拚，曾冠穎現在知道「父親是對的」。他認為，這一切都在引導和鼓勵台商進行產業升級。

在馬洋溪，600畝茶山上種植了台灣茶系列。曾冠穎說：「這份事業，爺爺傳給父親，父親傳給我，未來我也希望傳給我的小孩。」

曾冠穎一家三口走在自家茶園裡，錄製短視頻介紹「茶葉小百科」。（作者提供）

事業婚姻雙豐收

「登陸」18年來，曾冠穎不僅收穫事業，也收穫了婚姻。回憶起十年前的相識，曾冠穎和妻子張文娟仍很激動。

2012年，曾冠穎受邀參加第四屆海峽論壇，其間邂逅了在廈門工作的雲霄姑娘張文娟，兩人因共同的興趣愛好走到了一起。2015年，曾冠穎迎娶了張文娟，已在大陸落地生根的他自稱：他們是真正的「從兩岸一家親」變成「兩岸一家人」，是「兩岸融合的受益者」。

出生於漳州市雲霄縣的張文娟愛茶，也熟悉電商。當時，大陸電商正蓬勃發展，曾冠穎也想跨進去，但隔行如隔山，張文娟常和他分享相關的知識、想法。「我們一起探討事業，越聊越情投意合，最後走在了一起。」曾冠穎笑著回憶道。

夫妻倆發揮各自專長，在茶葉生產製作和營銷這一共同事業中相攜相助。面對大陸電商產業的機遇，2015年，曾冠穎以台灣的「東方美人茶」為基礎，創立電商特供品牌「雅席敬品」，在兩岸打開銷路。

隨著創業路越走越順利，他便常以自己創業的故事鼓勵自己在台灣的朋友把握機會，到大陸就業、創業。「我們的未來在大陸，這裡的市場是台灣不可比擬的」。

2021年5月，曾冠穎獲頒第十八屆福建青年五四獎章。「這對我來說是令自己難忘的『別樣五四』」，他以自己的經歷向兩岸青年佳偶說道：「兩岸婚姻更需要懷抱包容的心，夫妻倆互相扶持，多些體諒，才能長久地走下去。」

曾冠穎在漳州古城辦茶文創基地——101公館，希望能為更多的台灣青年來大陸發展搭建一個平台。（作者提供）

鼓勵台灣朋友來大陸創業

「茶葉一般來說，回甘都在這個芽點，香氣都在這個葉子上，大家可以看到我們採摘的標準就是『一芯三葉』，這樣香氣會非常充足……」拿著自拍桿和手機，曾冠穎時常走在自家茶園裡，錄製短視頻介紹「茶葉小百科」。

層層疊疊的茶園，幾棵蘆柑樹，一間名為「聯邦調茶局」的茶廠，還有正在玩耍的兒子，幾隻小狗幾隻雞……「茶農」的這些生活日常也出現在曾冠穎的短視頻裡。

「『聯邦調茶局』的名字是我爺爺取的。」曾冠穎透露，他已經錄製了200多期這樣的短視頻，以此打造自己的茶葉IP——「曾冠穎尋茶」。

「很多人不知道，台灣茶是源自福建的。」在曾冠穎看來，台灣茶商若想在福建發展，首先要瞭解茶文化、茶的歷史。閩台茶業融合發展，這是他參與兩岸交流的初衷，也是他認為對兩岸都有益的事。

近年來，曾冠穎的茶在互聯網銷售上取得不錯的成績。他常以自己的創業故事，鼓勵台灣朋友把握機會來大陸就業、創業。

大陸鄉村振興的藍圖，讓曾冠穎自己覺得有了更廣闊的機遇，尤其是國家出台的「農林22條」，對農民創業者可謂「量身定做」。曾冠穎表示，將借助漳州古城的茶文創基地——101公館，為島內從事茶業、農業文創行業的青年來大陸發展搭建一個平台。（張金川/福建）