稍早20日台積電慈善基金會董事長張淑芬一大早下花蓮、台東勘災。根據媒體報導，她先到玉里鎮松浦看遭到震損的民宅、又到卓溪鄉太平國小，當場答應協助校舍地基。親赴花蓮玉里關懷，張淑芬受訪時表示，看到地震報導後很捨不得，因此來到災區，會看民間哪些地方需要幫忙，盡快提供協助，幫助災後重建，也說自己來到現場「會心安一點」。

對比蔡總統大仗陣「御駕親征」來到花蓮，屬於蜻蜓點水的對災民訪視，甚至連提出對災民的安頓與所有受損的交通要道如何積極修建也沒提問。換言之，蔡總統花東之行不過是彌補之前「冷血」的疏忽罷了。倒是前往慈濟與證嚴法師會晤，恐怕是希望之前卡疫苗爭議取得社會諒解，才是此行重點吧！

對照張淑芬只是輕車簡從前往花蓮地區「實地勘災」。第一時間，花蓮縣府派官員到場致意表示「縣長徐榛蔚本來要陪同，但她在卓溪勘災分不開身」，張淑芬立刻回答「我真的不需要有長官、我是要看災區」。這種不必麻煩地方父母官陪同，在在展示張淑芬的格局已經把蔡總統比下去了。

尤其她個性率直，「政府的事情我看了沒用，因為我不會做，因為那是政府該做的，我要做的事是政府無法做的事。」所以官民分工合作，她出來是要看第一線的災區有多少需要幫助。她強調「所有的修復工作完全是大家的合作，來幫助需要幫助的人」。本來人民有難、救助地方是政府的事，但中央政府一向官威嚇人，大陣仗下鄉一趟，指示一下表示政府做了，虛應故事一番。相較於蔡總統，張淑芬務實的救災行動，要讓人民有感多了。

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