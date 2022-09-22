美國聯準會（Fed）今3度升息3碼，年底前可能升到至少4.25%美股驟跌522點，聯準會理事主席鮑爾說「我們必須擺脫通膨，我希望存在一種無痛的方式達成目標。但，沒有。」

聯準會（Fed）公開市場委員會（FOMC）全員一致通過升息3碼（0.75個基點），聯邦基準利率來到3% 至3.25%，並預測2023年基準利率將達到4.6%。換句話說，從現在到終端利率，也就是此次升息循環的終點，還有超過5碼要升。鮑爾說：「我也希望無痛達成目標。如果為了抑制通膨，以達到2%目標，聯準會必須進一步採取限制性的措施，軟著陸的機率就會消逝。」

如此一來，台灣央行9月升息可能性大幅提高，民生物資漲幅還是會超過5%，筆者認為央行9月一次升息半碼或 一碼的可能性大幅提高，原因分析如下：

一、17項重要民生物資漲幅還是超過5%，央行9月應會再一次升息半碼或一碼，搭配調升存款準備率1碼。

二、台灣利率仍偏低，一般投資者大幅貸款購屋置產，通膨仍無法降溫。

三、低所得家庭CPI年增3.27％，中所得家庭漲3.16％，但食物類漲幅居高不下，仍讓支出占比較高的低所得家庭面臨沉重壓力。

四、國安基全進埸護盤， 股市仍欲振乏力，因台幣貶值到31，外資大量撒出。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※