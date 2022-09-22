民眾黨新竹市長參選人高虹安在記者會上展示「學霸」經歷，話鋒一轉，順口說道「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」。高虹安的這段談話，藍綠陣營齊力批判，指她瞧不起中華大學夜間部學生，驕傲自大，傷害了新竹市民的心。為此，高虹安鞠躬致歉，承認「用詞不精確」，讓中華大學師生感到不舒服，她會虛心檢討。

若非選戰，選票考慮，高虹安何錯之有？何須道歉？

我們社會中，學歷掛帥由來已久。重學歷不重能力，也是每個社會新鮮人求職過程中必經的煎熬。從小到大，父母要求我們好好念書，考上好學校；子女考上台清交成時，父母喜不自勝，親友與有榮焉；聽聞有人取得國外名校博士學位的，經常成了父母激勵子女的教材；公民營機構招聘新員，先看學歷證件；就連不學無術、面目可憎的政客們也搶進知名大學的碩專班，沾沾學術氣息以驕眾人。我們父母、公民營機構負責人、政客、乃至於選民的心理，不也是看不起野雞大學畢業的學生嗎？

高虹安嘴快，脫口說出大白話，只因擁有高學歷、高能力的她，已被那些學歷不高、能力偏低、行事齷齪、亂潑髒水的人，攪得不耐煩了！

潑髒水的是造謠的鏡周刊，丟泥巴的是無恥的民進黨，抄襲論文矇混學歷欺騙選民的是林智堅，他們才是該被譴責的對象！無奈，民主政治本就是庸俗政治！再怎麼傑出的人物，一旦踏入民主庸俗的政治圈，就必須向庸俗妥協，學會遊走在是非黑白之間，高虹安何錯之有！

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