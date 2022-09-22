花東地區地震造成嚴重災害，由於蔡總統在中央災害應變中心「視訊會議」上作出指示後，立即快閃走人，乃廣受各界批評與撻伐；復以綠營側翼因購買疫苗問題，竟然白目的羞辱證嚴上人，甚至將慈濟扣上「中共同路人」的紅帽，凡此均造成蔡總統民調滿意度大幅下跌。蔡為求止血，乃於日昨赴花東勘災，並特別拜會慈濟靜思精舍，尊稱證嚴法師為上人，感恩慈濟投入地震救災。

蔡總統亡羊補牢的作法，是否能挽回持續下降的民意支持度尚待觀察，但仍有值得檢討之處。正如國民黨立委洪孟楷所指，蔡在拜會證嚴時竟然沒有一句約束、沒有一句責怪、沒有一句澄清對慈濟的羞辱，勢將使她自己的路越走越窄。

蔡總統上任已經6年多，她本人及領導的執政團隊給人民的感覺，不僅與她當初的「謙卑、謙卑、再謙卑」大相逕庭，給人民的「疏離感」和「被剝奪感」也愈趨嚴重。

首先蔡英文在「視訊會議」發表講話又是照本宣科，猶如小和尚唸經，顯示她沒什麼「嘴水」（台語說的有口無心，不討人喜歡），這是人盡皆知之事。其實撫慰老百姓根本不需什麼長篇大論、義正辭嚴，只要將心比心就好。即使口才再不好，或是像剛病逝的英國女王父親有嚴重口吃，老百姓要的是簡單的一點關愛眼神，及到災區和民眾溫暖的一個擁抱。

還記得日本前天皇裕仁夫婦在當年大海嘯過後，親訪災區時儘管一言不發，人家可是蹲了下來，雙手握著災民的手，甚或輕輕的拍著災民的手，請問蔡總統的地位和聲望有他們尊貴嗎？既然都可以稿子一唸就「阿婆浪港」（台語的溜之大吉），那麼建議以後就不要南北奔波，打開錄音機再配上總統玉照，讓大家聽聽「玉音」就可以了。

「被剝奪感」有點像遇到小偷、強盜。小偷會偷走金銀財寶，強盜則是當面搶走財物，甚至還會戕害生命。這就好像有的政權如納粹屠殺百萬猶太人，美國早期屠殺大批印地安人，並搞個「種族隔離」，日本的南京大屠殺，二戰前的殖民主義，共產國家的「只准規規矩矩，不可亂說亂動」等等，都是有形和無形的屠殺、鎮壓和封鎖。

我們現階段的政權則是另闢蹊徑，搞個「旁門左道」，美其名為「轉型正義」。在這個「正義」之下，一大批退役軍人被視為「米蟲」，一些不被蔡政府青睞的媒體被迫「關門大吉」。因此乃能將「上層建築」牢牢掌握在手上，於是可以明目張膽的篡改歷史、顛倒黑白，愛之欲其生，惡之欲其死。這種「轉型正義」轉來轉去的結果，就是極其嚴重的剝奪了我們廣大人民群眾「身、心、靈」的權利和自由意志。

「疏離感」和「剝奪感」互為表裡，兩面夾攻就造就了台灣今天人心日去、朝野離心，歪風邪氣日盛，惡風驟至的危疑不安。

另外還要加上「無感」和「恥感」。無感是一種令人「齒冷」的感覺，而恥感就是孟子所提「四端」中的「羞惡之心」，沒有「羞惡之心」就絕不會有「惻隱之心」。現在我們不幸生存在這樣一個既「無感」又無「恥感」的環境中，除了充滿「痛感」和「反感」而「感慨萬千」之外，又能做些什麼呢。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※