921國際和平日，聯合國三大NGO台灣總會發起「愛和平 保台灣」萬人遊行活動，此刻還真覺得有其迫切性。

9月初，獨派團體提出「捍衛台灣、絕不投降」承諾書，要求九合一選舉候選人應簽署。承諾書寫明：「當中國以軍事方式侵略、威脅台灣，或台灣與中國之間發生、即將發生武裝衝突時，誓死保衛台灣安全、反擊侵略、絕不投降。」「絕不以言論、行動或其他方式，鼓吹、宣傳、遊說、或支持任何有關投降、不抵抗、或台灣應與敵人和談之論調」「致力強化台灣人民抵抗意志，協助建立完善在地民防體系。」承諾書+黑熊學院+台灣政策法，戰鼓似乎已隱隱從太平洋彼岸傳來，台灣真的要步上烏克蘭的後塵嗎？

俄烏戰爭絕對是一場悲劇，無論輸贏，兩國人命財產的慘重損失都已無可挽回。戰場所在地的烏克蘭受害尤深，人員死亡近萬，直接間接經濟損失5000億美元以上，GDP萎縮了近50%，25%企業關閉。基礎設施被摧毀，黑海港口遭封鎖，燃料無法進口，糧食運不出去。千萬人逃離家園，或逃往鄰國作難民；或在境內流離失所。戰爭尚不知何時結束，滿目瘡痍的家園已預告重建的艱辛而漫長。這是台灣人民要迎接的命運嗎？

「不投降承諾書」寫著：「致力強化台灣人民抵抗意志」若轉換成具體行動，應該就是恢復徵兵制，延長兵役期限，且保家衛國不限男女。「協助建立完善在地民防體系」若轉換成具體行動，是否指家家戶戶都要配備武裝，全民皆兵，焦土抗戰？「不以言論、行動或其他方式，鼓吹、宣傳、遊說、或支持和談」那就是我們完全被動無作為，和戰都在對方一念之間，坐等 D日來到，「拋頭顱、灑熱血」？這是甚麼神邏輯，誰簽這份承諾書誰腦霧，絕不能選出來禍國殃民！

中華朝代多更迭，經驗淬鍊出民族智慧。《孫子兵法》開宗明義就提出告誡：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭一旦開打，誰能保證「決戰境外」？台灣沒有縱深，何處不是戰場？如此，則斷壁頹垣，基建盡毀，沒水沒電沒通訊，缺衣少食，勢在必然。蕞爾小島，四面環海，除少數權貴可專機避難，升斗小民逃往何處？屆時，1975年海上盡是越南難民船，任海盜搾取屠戮的場景是否將重現？何況，兩岸一旦流血就結下仇怨，即使統一也互不信任，則民主不再，自由限縮，完全可能。若因國際馳援台灣暫得保全，面對強敵在側，終日整軍經武，恐也資源耗盡，富庶不再。所以，除了野心分子，哪一個台灣人想把子弟送上戰場，自陷絕境？

《孫子兵法》早有明訓：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」警告釁端切勿輕啟，如何運用謀略或外交手段達到目的才是上策。《尚書》有云：「天視自我民視，天聽自我民聽。」上天是透過百姓眼、耳來判斷世間善惡是非。細細玩味，這些語言都有「人」的溫度，但「不投降承諾書」中我只看到死亡，感覺不到溫度。我倒願意提供一份「捍衛和平承諾書」給候選人參考：「本人承諾，不論當選與否，誓以台灣人民福祉為奮鬥目標，致力於維護和平，發展經濟，安寧社會。讓台灣人民遠離戰爭，遠離恐懼，老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養，永享安和樂利的生活。」

（作者為中華語文教育促進協會祕書長）