美國總統拜登第四度表態，台灣若受到攻擊，美軍將保護台灣，白宮與國務院同樣四度重申「一中政策不變」，美國政策究竟有沒有改變，可謂言人人殊。若參考美國參議院外交委員會剛通過將送院會討論的《台灣政策法》，顯示美方在軍事方面支持台灣的策略越來越清晰。長期以來，美國政府對於是否出兵保衛台灣，一向採取「戰略模糊」策略，如今正往戰略清晰的方向移動。

美國派兵介入難度高

拜登這次不但表達出兵護台之意，更表示台灣獨立與否將取決於台灣人民，也與過去美國官方一貫「不支持台獨」的立場不同。承諾出兵和獨立與否由台灣決定，兩項並列的陳述，代表一旦大陸出兵，美國對台灣的無條件防衛承諾。長期以來美國的「戰略模糊」策略具有「雙遏止」功能，既遏止大陸侵台，又遏止台灣獨立，拜登最新表態無異向台獨開出空白支票。我們很難認定這是總統與行政部門唱雙簧或分飾黑白臉，但確實顯示美國對台政策正在走向戰略清晰。

有人認為美國走向戰略清晰是安全的保障，這未免一廂情願。要知道這種清晰終究有其限制，充其量不過是一種模糊的清晰。在目前的中美外交關係下，美國除非與中國斷交並承認更改國名後的台灣，徹底實行「一中一台」，否則很難有出兵防衛台灣的正當性。即便當年美國承認中華民國，且簽訂共同防禦條約，1958年八二三炮戰時，美國出於自身利益為了避免捲入戰爭，並沒有協防金門，何況如今大陸經濟與軍事實力已非吳下阿蒙。

拜登在回答主持人提問時表示，美國對於台灣將不同於烏克蘭，美國會派出人員保護台灣。拜登沒有說明台灣與烏克蘭有何不同，面對比俄國更具區域軍事優勢的解放軍，美國為何會選擇出兵台灣而放棄後者。拜登也沒有說明，在何種條件下，以何種方式介入。美國在台灣並無駐軍，又無大規模常態性的共同軍事演練，一旦發生戰事，美國要立刻派兵介入難度很高。

自從中美建交後，美國對於台灣向來採取戰略模糊的態度。在主權議題上不去挑戰北京的立場，但在軍事防衛台灣上又保持模糊的空間與彈性。這樣的戰略模糊，就像房間裡的大象，大家心照不宣，都知道它的存在，可是沒有人說破。現在非要說開，就很難有轉圜的空間，每個人都被這頭原本被視作無物的大象逼到牆角，勢必做出反應。

台灣莫淪為中美戰場

美國學者葛來儀憂心，拜登關於台灣獨立的言論可能會被北京解讀美國對台政策出現變化，認為美國在支持台獨，會使中方決定用戰爭解決。許多戰略清晰的支持者認為，美國對台灣做出軍事防衛的保證，可以有效地威懾北京。但是康乃爾大學中國與亞太研究教授傑西卡．韋斯說：「（拜登）這些評論將更多地增強北京的緊迫感，而不是加強威懾。」模糊的清晰比清晰的模糊更加的危險，因為前者增加了雙方誤讀誤判的可能性。

大陸很多學者認為美國正以「切香腸」方式促成台灣獨立，拜登的保證更是對台獨開了綠燈；若北京察覺他們所設置的「底線」，對美國沒有產生實質性的阻嚇，將迫使北京必須做出政策調整。當雙方都認為對方帶有敵對的意圖，一場大戰就很難避免。美國外交家季辛吉就警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。

幸好目前北京未將拜登的言論作過度解讀，表現出一定的克制。大陸外交部發言人在例行記者會上表達強烈的抗議，但未見諸外交部官網。台灣不宜見獵心喜，大肆宣揚，應該如蔡總統所說「面對壓力不屈服，得到支持不冒進」。因為無論美國出兵與否，冒進的台灣將淪為戰場。