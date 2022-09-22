林智堅引發的論文抄襲風波，儘管當事人已遭「雙殺」認證，但民進黨雖換將卻不認錯，至今仍在歹戲拖棚；綠營和其側翼的綠媒、網軍，依舊興風作浪，大展烏賊泥巴戰術，看得選民作嘔不已，渾然不覺這樣把選民當笨蛋的操作，只會讓民進黨的選情愈陷愈深。

都說政客像瘋子在演戲，不同立場的選民像傻子看戲，政客演得賣力，觀眾看得入迷。但其實論文門這一齣戲演到現在，高虹安博士論文、張善政研究報告的性質和林智堅論文的抄襲，機靈滑溜的綠營政客豈會分不清差別何在、看不出真假？只不過「關己則亂」，不得不繼續演下去。

民進黨打的如意算盤就是，既然自己人抄襲這戲拗不回來，那就打烏賊戰，製造「天下烏鴉一般黑」、藍綠白一樣爛的幻覺；說穿了，這就是一種對綠營鐵粉的自我療癒，穩住基本盤最重要，至於真假是非都不重要。

面對綠營的炮火，高虹安火力全開及時且有效的回應質疑，對照當初林智堅無能處理的閃躲迴避，高下立判；她展現自己學霸經歷的心直口快，固然有失言之處，但立即道歉，而且真情流露、淚灑當場。在人同此心、心同此理的認同下，反而為她贏得更多肯定。民進黨想以技術操作模糊是非本質，顯然又一次落空。

當初蔡英文也是先下令力挺護航林智堅，還不惜與台大對槓，最後還是不得不陣前換將，如今民進黨透過特定周刊潑髒水，繼續亂丟泥巴，搞「認知戰」企圖混淆是非，難道真的把選民當白癡？不怕機關算盡太聰明，反誤了全黨性命？