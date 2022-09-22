大陸經濟受疫情所苦，內需消費與投資大受影響。嚴格封控的措施，受衝擊的不只是廠商生產活動與市井小民生活，也包括廣大台商與外資對大陸的投資信心。8月底工總發布《大陸疫情及封控對台商影響》調查報告，高達79.1%台商面臨訂單減少，獲利受打擊，營收、利潤雙雙下滑等影響，其中55.8%認為「影響重大」，投資信心因而跟著削弱，僅18.6%打算增加對陸投資規模，66.3%規畫增加大陸以外地區，如台灣及越南的投資。

加快國門開放腳步

幾乎同一時間，美中貿易全國委員會（USCBC）針對117家在陸美企所做的年度調查報告亦指出，大陸嚴格的封控措施，已遠遠超過中美關係惡化，成為在陸美企最關心的變數。高達96%受訪美企表示，在陸業務確實都曾受到疫情防控措施影響，使得發展受阻。超過一半以上美企認為，嚴格防控是他們決定推遲或取消在陸投資的重要關鍵因素。

這兩份調查結果表明，不管是台商或美企，都希望北京能夠在疫情可控的前提下，適時調整或稍微鬆綁動態清零政策。特別是在各國陸續解封、開放邊境之際，北京若能以民生經濟大局為重，加快國門開放腳步，除可有助增強在陸台商或外資的投資信心外，亦能為日益下行經濟，提供一定支撐作用。可謂是一舉數得。

儘管官方仍未鬆口，但大陸領導層近期頻頻出訪，應可視為防疫可能鬆綁的訊號。習近平出訪上合峰會，中方新聞稿不再強調防疫，而側重於疫後如何加強成員國之間的民間交流與供應鏈合作。香港傳出11月前將鬆綁入境防疫政策，改為「0＋7」（免居家隔離、7天自主防疫），也是鬆綁的風向球。看來北京已經開始思考，如何恢復國際經貿及人員正常往來，以加快經濟復甦腳步。

經濟連結是兩岸關係重要基礎，疫後邊境開放、人員進出管制鬆綁，將提供兩岸官方解決經貿交流障礙，深化兩岸經濟互利關係的契機。首先可以從交通便利性開始，如重啟小三通及兩岸直航航點，接著可擴大人員相互往來，陸客來台觀光解禁，對台灣庶民經濟會有非常大的幫助，亦有助化解雙方嫌隙、避免對立升溫，希望大陸慎重考慮，將政治障礙放開，以庶民利益為重。

提振台商投資意願

兩岸經貿往來符合雙方利益，盱衡過往歷史，兩岸經貿互動加深，有助台海和平穩定，亦能加強外資對台投資信心。

根據大陸海關統計，兩岸關係在疫情及政治因素干擾下，今年1至8月兩岸貿易總額仍高達2174億美元，較去年同期成長4.6%，同時台對陸享有1047億美元的鉅額貿易順差，足見大陸市場對台重要性，同時驗證兩岸經貿的高度依存關係，大陸台商厥功甚偉。

工總因而積極為台商請命，向大陸政府建言，希望北京在嚴格封控期間，加強與台商溝通、協助台商解決融資困難、提供相關補貼或退稅優惠、並落實台商同等待遇。

中美激烈戰略競爭下，經濟脫鉤現象愈來愈明顯，台灣經濟與大陸和美國都連結很深，自大陸1990年代改革開放以來，台灣一直扮演著美中經濟的中介與交融角色，未來除非大陸經濟放棄外循環，只靠內循環維持，否則台商的投資意願，對大陸而言，依然非常重要。

過去2年餘來，兩岸防疫政策如無形之鎖，限縮了兩岸民間交流，地緣政治與台灣內部政治都對兩岸經濟合作不利，但兩岸經貿在市場力量驅動與台商居中穿針引線下，依舊繳出不錯的成績單，並為兩岸經濟做出重大貢獻。人為干預與阻撓，掩蓋不了兩岸經貿互為依賴、高度依存的事實。

兩岸關係亟需修補，期待中共20大後兩岸民間交流活力迅速恢復，屆時只要大陸能端出好的政策，擴大兩岸經貿往來，提振台商大陸投資意願，兩岸經濟連結更深化，台灣民眾可以得到實惠，就可以為兩岸關係帶來長治久安。這不僅是台商的心聲，也是兩岸人民殷切之企盼。